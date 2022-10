Attivisti bloccano viale Marconi travestiti per Halloween: “Vero mostro è il cambiamento climatico” Hanno protestato su viale Marconi, indossando travestimenti di Halloween: “Il mostro che ci terrorizza è il cambiamento climatico, con le sue conseguenze”.

A cura di Beatrice Tominic

Sono tornati questo pomeriggio gli attivisti e le attiviste per il clima di Ultima Generazione. Cambia l'orario, ma le modalità restano sempre le stesse. Stavolta ad essere preso di mira è stato viale Marconi, dove gli attivisti si sono seduti sull'asfalto per bloccare il traffico del tardo pomeriggio: alcuni di loro, essendo Halloween, per l'occasione si sono travestiti da streghe e scheletri.

"Ė la notte di Halloween: la notte dei mostri, delle streghe e dei fantasmi. Ė la notte in cui prendiamo cose che ci atterriscono e le rendiamo un gioco, uno scherzo, affinché non ci spaventino più – hanno spiegato da Ultima Generazione – Oggi noi non siamo qui per festeggiare: i mostri che ci terrorizzano e che governi e società trattano ancora come non fossero reali, sono il cambiamento climatico e le sue conseguenze, che sono qui adesso, presenti e tangibili. Sentimento alimentato ulteriormente dall’indifferenza di chi

potrebbe agire per fare la differenza, stiamo morendo di paura, perché per tutto questo

potremmo morire davvero".

Francesca, ad esempio, ha 40 anni ed è un'apicoltrice. Oggi si è travestita da strega, con trucco bianco e un enorme cappello nero: "Per poterci permettere un futuro servono azioni radicali e coraggiose, adesso. Stiamo morendo di paura, perché per tutto questo potremmo morire davvero. Non è un gioco, non è uno scherzo", ha spiegato.

Viale Marconi bloccato dagli attivisti

La protesta oggi è partita alle 17, quando sei attivisti e attiviste hanno bloccato il traffico a viale Marconi, indossando il proprio travestimento. Per terra, sull'asfalto, scritto a caratteri giallo fluo, una grande scritta: "No gas, no carbone". L'obiettivo è quello di portare l'attenzione dei politici e di tutta la cittadinanza sulla richiesta di interrompere gli investimenti in combustibili fossili e di accelerare sulle rinnovabili.

Come ogni volta, nel corso dell'azione, ci sono stati alcuni momenti di discussione con gli automobilisti fino a quando non sono arrivate alcune volanti della polizia di Stato che in breve tempo hanno identificato e portato via i manifestanti. "Qua rovinate solo noi, fate danni a noi cittadini, andate a Montecitorio: preparate le bombe, i mitra, quello che vi pare ma non così". Quella di questa sera è soltanto una delle tante manifestazioni del gruppo di attivisti e attiviste di Ultima Generazione che già nelle ultime settimane hanno ripreso nella loro attività di blocco della circolazione nelle arterie più battute dai cittadini e dalle cittadine ogni mattina come svincoli e uscite del Grande Raccordo Anulare.