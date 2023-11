Attirato in un vicolo e massacrato di botte: è successo durante la festa delle Cantine È successo ad Arce, provincia di Frosinone, nel corso dell’evento delle Cantine di San Martino, una grande festa che si svolge nel paese del frusinate. La vittima è un ragazzo residente ad Arce.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Attirato in un vicolo del centro storico nel pieno della festa e massacrato di botte. È successo ad Arce, provincia di Frosinone, nel corso dell'evento delle Cantine di San Martino, una grande festa che si svolge nel paese del frusinate. La vittima è un ragazzo residente ad Arce. Soccorso dal personale medico, è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di venti giorni e un grave problema all'occhio.

Stando a quanto si apprende, i fatti sono avvenuti nel corso del fine settimana. Le urla provenienti da una stradina hanno attirato l'attenzione di forze dell'ordine e organizzatori. Arrivati sul posto, hanno trovato un ragazzo a terra, con il volto coperto di sangue. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato picchiato selvaggiamente da due uomini, che però hanno fatto perdere le loro tracce. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, stando a quanto riporta il quotidiano locale Frosinone News.

Sulla pagina del comune di Arce si informava che l'evento delle ‘Cantine di San Martino' sono "una grande festa, ricca di tradizioni e specialità culinarie vecchie e nuove. Il paese si ritrova, prima dell'inverno, per un momento di svago e divertimento per tutti. A tal fine è importante attenersi scrupolosamente alle disposizioni di sicurezza predisposte dall'organizzazione e alle prescrizioni delle Forze dell'Ordine".

Evidentemente gli appelli dell'amministrazione comunale non sono stati rispettati a pieno da qualcuno. I due responsabili dell'aggressione, ad oggi, non sono stati ancora identificati dalle forze dell'ordine e non ci sarebbero testimoni che hanno assistito al brutale pestaggio.