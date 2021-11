Attira la ex nel garage con una scusa, dopo averla segregata la picchia e la violenta: arrestato L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato nel carcere di Poggioreale. La donna è stata ricoverata in ospedale e ha ricevuto una prognosi di trenta giorni.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma San Pietro e portato in carcere. È accusato di lesioni personali, sequestro di persona e violenza sessuale ai danni dell'ex compagna, una donna di 56 anni che lo ha denunciato ai militari. Il 59enne si trova adesso nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel caso venisse condannato, potrebbe passare diversi anni dietro le sbarre.

L'uomo aveva avuto una relazione con la donna che poi lo ha denunciato, finita per i suoi modi violenti e prevaricatori. La picchiava giornalmente, la minacciava di morte e la abusava. Così lei ha deciso di andarsene e chiudere la loro storia. L'8 novembre scorso è però tornata nell'abitazione che avevano condiviso insieme per recuperare alcuni effetti personali. Il 59enne con un pretesto l'ha attirata nel garage di casa, dove l'ha rinchiusa, picchiata e violentata. Un incubo finito diverse ore dopo, con la donna che poi è andata in ospedale per farsi medicare. Le sue ferite sono state giudicate guaribili in trenta giorni.

Quando i carabinieri hanno raccolto la denuncia della donna, hanno fatto partire le indagini. Ed è subito emerso un quadro chiaro, con prove che indicavano la colpevolezza del 59enne. Un uomo già conosciuto alle forze dell'ordine, e che diverse volte era stato violento in passato. Per questo i militari hanno deciso di arrestarlo e portarlo in carcere. La donna, invece, sta ancora in convalescenza. Le ferite riportate sono state gravi, così come gravissimi sono stati gli abusi agiti nei suoi confronti dell'uomo.