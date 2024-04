video suggerito

Assedio alla piazza di spaccio del Quarticciolo: arrestati 11 pusher, sequestri di crack e cocaina Arrestati 11 spacciatori nel corso dei controlli dei carabinieri nelle strade del Quarticciolo: vendevano al dettaglio crack e cocaina. Diversi i giovanissimi tra i pusher anche ragazzi appena maggiorenni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

I carabinieri hanno assediato nelle scorse ore le strade del quartiere Quarticciolo, borgata a Est di Roma. I militari hanno colpito l'attività di spaccio al dettaglio per le strade della piazza di spaccio, dove i clienti possono acquistare 24 ore su 24 sopratutto crack e cocaina. Qui i militari della Stazione di Roma Tor Tre Teste in particolare hanno arrestato un giovane di 18 anni di nazionalità egiziana e un 36enne originario del Marocco, mentre cedevano dosi ai loro clienti. Fermati in flagranza, identificati erano entrambi elementi già noti alle forze dell'ordine e con piccoli precedenti. Scoperti anche i nascondigli dei pusher dentro una scatola trappola per topi e in un cestino dell'immondizia, dove sono stati sequestrati hashish e crack già confezionati per la vendita al dettaglio.

I carabinieri hanno scoperto anche come una un 47enne aveva trasformato una cabina dell'elettricità nel suo nascondiglio per spacciare: all'interno 16 dosi di crack e cocaina e alcune banconote, si ritiene provento dell'attività di spaccio. Sempre al Quarticciolo i carabinieri hanno arrestato due uomini e una donna, dopo aver notato un andirivieni sospetto in un nascondiglio ricavato nel terreno di un'aiuola, dove erano occultati 51 confezioni di cocaina. Altri tre pusher di 24, 19 e 39 anni sono stati fermati in circostanze analoghe, mentre prelevavano da un cassonetto la cocaina richiesta dai clienti. Le dosi sequestrate in questo caso sono state 35. Infine un cittadino russo, anche in questo caso da un cassonetto, è stato fermato mentre prelevava della droga: all'interno erano occultate 48 confezioni di cocaina e crack. L'ultimo arresto dell'operazione dei carabinieri un 25enne, fermato mentre di fronte alla sua abitazione stava spacciando cocaina.