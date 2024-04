video suggerito

Pusher col maiale al guinzaglio spaccia cocaina in strada: arrestato 52enne Girava per strada col maialino al guinzaglio: sottoposto ad un controllo, è stato trovato in possesso di cocaina e hashish. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si muoveva nel quartiere a piedi, con un maialino al guinzaglio. Per le vie del territorio, nella zona di Roma nord ovest, a Torrevecchia, lo riconoscevano in molti grazie al suo curioso animale da compagnia. Si trovava proprio con lui e stava camminando in strada, quando è stato fermato da alcuni agenti per un controllo. Sono stati loro a trovarlo in possesso di droga: era già noto alle forze dell'ordine, che più volte lo avevano già fermato per spaccio.

Pusher a spasso col maiale: scoperto dai carabinieri

Stava camminando con il suo maialino vietnamita al guinzaglio quando alcuni carabinieri lo hanno fermato per un controllo. L'uomo, un cinquantaduenne con precedenti per spaccio, è stato bloccato da alcuni militari della stazione di Borgata Ottavia per uno dei canonici controlli sul territorio.

La perquisizione

I carabinieri lo hanno iniziato a perquisire. Nel corso dei controlli lo hanno trovato in possesso di cocaina e hashish. Le sostanze erano divise in due diversi involucri. Così le verifiche si sono spostate all'interno dell'abitazione del cinquantaduenne. In casa è stato trovato un bilancino di precisione e sostanza utilizzata per il taglio della cocaina. Gli approfondimenti sono continuati anche nel telefonino: da qui sono emersi messaggi inviati ai clienti, in cerca di qualche dose e di qualche sostanza.

Leggi anche Casalinga pusher spaccia cocaina rosa a Roma: arrestata 55enne al Tuscolano

L'arresto del 52enne

Nei confronti del cinquantaduenne è scattato l'arresto. Due mesi fa l'uomo è stato fermato per lo stesso reato. Così, stavolta, il gip ha convalidato l'arresto. Per il pusher a spasso col maiale sono stati disposti gli arresti domiciliari: l'ipotesi è che possa aver utilizzato il maialino proprio per essere facilmente riconoscibile anche dagli acquirenti.