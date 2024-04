Scoperti dai carabinieri, incendiano la cocaina rischiando di morire intossicati: arrestati

video suggerito

I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere 4 persone sorprese con la droga. Una volta scoperte hanno incendiato centinaia di involucri di cocaina, ma i militari hanno spento le fiamme.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Hanno bruciato della cocaina nel tentativo di disfarsene, per non farsi scoprire con la droga. Un gesto molto pericoloso, con il quale hanno rischiato di morire intossicati. L'episodio è avvenuto in un'area di campagna, che si trova nel Comunue di Monte Compatri, in provincia di Roma. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati hanno arrestato quattro persone, di età compresa tra i venti e trent'anni, gravemente indiziate dei reati di produzione, fabbricazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e danneggiamento a seguito di incendio.

Tutte note alle forze dell'ordine per precedenti reati, tre provengono dal quartiere Tor Bella Monaca e uno è originario di Monte Compatri. I militari hanno sequestrato un chilo di cocaina. I quattro, finiti in manette, sono stati poi portati nel carcere di Velletri, dove si trovano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

A bruciare centinaia di involucri contenenti cocaina

Gli arresti sono scattati dopo un servizio di osservazione e pedinamento, durante il quale l'attenzione dei militari è stata attirata da uno strano vivaio, all’interno di un edificio di campagna. I carabinieri insospettiti hanno deciso di approfondire e hanno svolto un controllo all'interno della struttura. Dentro hanno trovato quattro persone, che quando li hanno visiti entrare hanno appiccato un incendio nel locale con porte blindate. I carabinieri hanno spento subito le fiamme, scongiurando gravi conseguenze. A bruciare erano centinaia di involucri contenenti cocaina, destinati allo spaccio. Confezionati in dosi, erano pronti ad alimentare il mercato illegale delle piazze romane.

Sequestrato un chilo di cocaina

I carabinieri hanno trovato e sequestrato in totale circa un chilo di cocaina, insieme a numeroso materiale per il taglio e confezionamento: centinaia di ritagli circolari in plastica destinati a contenere le singole dosi, centinaia di buste ermetiche, decine di accendini, circa un chilo e mezzo di sostanza da taglio e bilance di precisione. I militari insieme all’unità cinofila della polizia municipale di Ciampino hanno inoltre trovato un blocco di cocaina di 180 grammi, non ancora diviso in dosi e nascosto all’interno del bagno.