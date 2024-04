video suggerito

Nasconde cocaina nel pannolino del bimbo: arrestata mamma pusher Nascondeva la droga nel pannolino del figlio e nel reggiseno: arrestata dai carabinieri una mamma pusher. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nascondeva la droga nel pannolino del bimbo e nel reggiseno: una donna di 29 anni è stata arrestata nelle scorse ore dai carabinieri della Compagnia di Tivoli e della Stazione di Roma Settecamini nel corso dei controlli sul territorio.

I militari hanno rinvenuto le sostanze durante una perquisizione in appartamento, nel quartiere di Ponte di Nona, in via Bosatta, a pochi passi dal parco della zona. Ma mentre si muovevano fra le stanze, la ventinovenne si è appartata in camera con il bambino.

Nascondeva la droga nel pannolino del piccolo

Nell'appartamento, durante le operazioni dei carabinieri, è rimasta presente per tutto il tempo anche la donna, insieme al piccolo. Dopo aver aperto la porta ai carabinieri, la ventinovenne ha chiesto loro di poter tornare in camera da letto, per cambiare il pannolino al bimbo. Solo che, una volta arrivata nella stanza, ha nascosto proprio nel pannolino del piccolo un cilindro di plastica trasparente.

Leggi anche Casalinga pusher spaccia cocaina rosa a Roma: arrestata 55enne al Tuscolano

I carabinieri non l'hanno persa di vista un attimo, si sono accorti di quanto stava facendo e hanno approfondito i controlli: all'interno del cilindro si trovavano 15 involucri con all’interno cocaina, per un peso complessivo di 13 g. A quel punto, scoperta, ha estratto dal reggiseno altri due involucri di cocaina più grandi.

L'arresto della 29enne

I carabinieri hanno sequestrato, oltre alle dosi di cocaina, anche un piccolo bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento in dosi. Poi hanno provveduto ad arrestarla e a condurla a piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma, ha convalidato l’arresto in quanto gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.