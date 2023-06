Asportato un tumore di 45 chili al San Filippo Neri: intervento record a Roma, la nuova vita di Emma A causa del tumore la signora Emma, obesa grave, non riusciva neanche più a camminare. Il giorno delle dimissioni, hanno spiegato i medici, “era finalmente felice e pronta ad affrontare quella che lei stessa ha definito ‘una nuova vita’”.

A cura di Enrico Tata

Un tumore ovarico di 45 chili è stato asportato a una donna di 50 anni. Un intervento record che è stato effettuato dai chirurghi dell'ospedale San Filippo Neri, Asl Roma 1. L'equipe che ha eseguito la complessa operazione è quella della chirurgia d'urgenza, coordinata dal direttore Irnerio Angelo Muttillo.

A causa del tumore la paziente non riusciva neanche a camminare

La paziente è un'obesa grave, con una circonferenza addominale di circa 170 centimetri e un peso totale di 200 chili. La donna è arrivata al pronto soccorso del San Filippo Neri ed è stata subito presa in carico dagli specialisti del nosocomio romano. "Il quadro clinico della donna aveva completamente sconvolto la sua quotidianità e socialità, al punto da essere impossibilitata a compiere azioni semplici come il camminare", spiega la Asl in una nota.

Una nuova vita per Emma, dimessa dopo l'operazione

Dopo una consultazione tra cardiologi, chirurghi d'urgenza, anestesisti, pneumologi e infermieri, i medici hanno deciso di operare immediatamente la donna per asportare la massa tumorale.

La signora è stata sottoposta all'intervento e ricoverata per una notte nel reparto di terapia intensiva post operatoria, per poi essere trasferita presso il reparto di degenza, "dove gradualmente ha ripreso l'alimentazione ed è tornata a camminare grazie all'impegno del personale infermieristico e dei fisioterapisti, Emma, si è sottoposta alla visita oncologica che non ha dato indicazioni alla terapia, ma solo al follow-up ed è stata anche inserita in percorsi di assistenza dietologica, metabolica e psicologica".

Il giorno della dimissione, spiegano i medici, "era finalmente felice e pronta ad affrontare quella che lei stessa ha definito ‘una nuova vita'".