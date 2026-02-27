Asilo nido chiude all’improvviso a Roma, 25 maestre senza lavoro: “Siamo in un limbo, l’azienda ci ignora”

Non solo famiglie senza asilo e senza rimborsi: la chiusura del nido di Bufalotta ha tolto il lavoro a una ventina di educatrici. “Senza licenziamento non possiamo chiedere sussidi”.

Questa storia ti ricorda la situazione che stai vivendo in questo momento? Raccontaci la tua storia qui.

L'asilo Parco dei Bambini Montessori della Bufalotta è stato chiuso esattamente una settimana fa. A sette giorni di distanza dall'ultimo giorno, mentre le famiglie in molti casi sono ancora in cerca di una nuova struttura alla quale iscrivere i piccoli, anche le educatrici si stanno mobilitando per capire come muoversi.

"Lavoro qui da diversi anni e immaginare le mie giornate senza questo luogo, senza i nostri bambini, è un colpo al cuore", aveva spiegato a Fanpage.it all'inizio della scorsa settimana una di loro. "Ora le educatrici si trovano in un limbo abbastanza assurdo – spiegano dal sindacato Clap Camere del Lavoro Autonomo e Precario a Fanpage.it – Loro sono a casa, ma non hanno mai ricevuto una comunicazione formale. E quando abbiamo avanzato delle richieste, neanche noi le abbiamo ottenute".

Asilo chiude da un giorno all'altro: più di 20 maestre senza lavoro

Una situazione difficile quella che, da una settimana, stanno vivendo, le educatrici dell'asilo nido privato e privato Parco dei Bambini Montessori della Bufalotta. "Stanno vivendo dentro a un limbo abbastanza assurdo – sottolineano da Clap – Abbiamo chiesto un incontro per due volte inviando una PEC, semplicemente per capire anche l'azienda che tempistiche ha, quali sono i passaggi successivi. Dopo la chiusura noi ci aspettiamo l'apertura di un procedimento di licenziamento collettivo. Invece non sappiamo niente".

L'avviso è arrivato alle insegnanti con un'email informale, in cui veniva spiegato che, dal lunedì successivo la struttura sarebbe stata chiusa e le attività sospese. "Le lavoratrici sono a casa, come previsto dalla comunicazione che hanno ricevuto via mail. Ma nessuno le ha contattate formalmente e quindi continuano a figurare come dipendenti", sottolinea, spiegando che non è chiaro quali siano i rapporti fra asilo nido e educatrici. "Non sappiamo se siano state messe in ferie, quale sia la situazione contrattuale", aggiungono ancora.

"Ma il limbo in cui vivono comporta che finché non vengono licenziate e restano dipendenti, anche se non vanno al lavoro, non possono chiedere l'indennità di disoccupazione: non sanno ancora se la prossima mensilità verrà pagata regolarmente e in caso quando arriverà lo stipendio, non sanno quali sono i sostegni economici che potranno avere. E questa è abbastanza grave secondo noi".

I contatti con l'asilo nido della Bufalotta, il sindacato: "Nessuna risposta"

La corrispondenza fra asilo nido e sindacato per il momento resta a senso unico: "Abbiamo contattato l'asilo al telefono, ma non ci hanno mai risposto. Poi anche con una PEC dicendo che scrivevamo in rappresentanza di 21 delle 25 lavoratrici e che volevamo avere un confronto con la struttura in questa fase delicata. Non hanno mai risposto neanche alle email", continuano.

Già prima della chiusura i rapporti con l'asilo iniziavano ad essere tesi: da un paio di mesi avevano smesso di pagare gli stipendi alle educatrici, tanto che alcuni genitori hanno dato il via a una colletta per aiutare le maestre che, pur senza stipendio, non si sono mai assentate dal lavoro.

"Avevamo anche iniziato a pensare di avviare una procedura per scioperare, come succede quando si tratta di servizi pubblici, con preavviso di circa 15 giorni. Avevano iniziato a circolare voci, ci sono stati i sopralluoghi, c'era questo ricorso al Tar, gli stipendi dovevano essere pagati. Dovevamo capire la situazione, ma anche in quel caso nessuno ha risposto a tutti gli interrogativi delle educatrici – continuano – E alla fine la chiusura dell'asilo è arrivata prima della fine di qualsiasi sciopero o provvedimento".

La mobilitazione: 25 educatrici e 115 bimbi a casa da scuola

La necessità del sindacato che sostiene le educatrici adesso è semplice: "Prima si chiudono le pratiche legate al licenziamento prima si potrà andare avanti: paradossalmente in questo caso è importante che vengano licenziate nel minor tempo possibile. Soltanto dopo questo passaggio sarà possibile richiedere eventuali sussidi – concludono da Clap – Visto il silenzio da parte della struttura, speriamo nell'aiuto delle istituzioni e del Municipio, che ci ha già ricevuto qualche giorno fa e che sta dimostrando grande disponibilità ad aiutarci. Non stiamo presentando richieste fuori dal comune: vogliamo soltanto un confronto". Qualora dovessero restare senza risposte, però, educatrici e sindacato sono pronti a mobilitarsi.

Ma non è escluso che possano muoversi nuovamente i genitori. Oltre a lasciare 115 bimbi senza asilo nido dall'oggi al domani, infatti, la struttura deve restituire alle famiglie i soldi già versati: "Dovrebbe restituire alle famiglie un totale tra circa 18 e 20mila euro, tra percentuale della quota di iscrizione annuale non goduta, quote di iscrizioni per l'anno successivo già saldate, mensilità in corso non concluse", ribadiscono a Fanpage.it le famiglie dei bimbi.