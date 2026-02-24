Primo giorno di non scuola alla Bufalotta dopo la chiusura dell’asilo, i genitori: “Siamo nel caos”

L’asilo nido Parco dei Bambini Montessori.

Questa storia ti ricorda la situazione che stai vivendo in questo momento? Racconta la tua storia qui.

Primo giorno senza asilo per i bimbi del Parco dei Bambini Montessori, l'asilo nido che chiuso all'improvviso venerdì scorso. Come fatto emergere da Fanpage.it, secondo il municipio III la struttura privata convenzionata che ospitava asilo nido e scuola dell'infanzia presenterebbe delle caratteristiche non a norma: 115 bambini restano a casa e oltre 20 educatrici hanno perso il lavoro.

La vicenda era finita al Tar del Lazio: l'auspicio dei genitori dei bimbi che frequentavano la scuola era che potesse rimanere aperta fino a giugno. Ma in tribunale non si è mai arrivati: l'asilo ha rinunciato a presentarsi e ha comunicato a tutte le famiglie la volontà di chiudere. "Lo abbiamo saputo lunedì per il venerdì successivo. Oltre a noi, circa 115 famiglie, lo hanno saputo con lo stesso preavviso anche le educatrici. Noi siamo rimasti senza un posto in cui lasciare i bambini. Loro senza lavoro".

Così nella giornata di ieri è iniziata una nuova routine. "Io ho provato a lavorare, mia moglie è rimasta con una delle bambine. Ma poi abbiamo dovuto affidarci ai nonni". E questo per le famiglie è soltanto l'inizio.

Il primo giorno di non scuola per i bimbi dell'asilo alla Bufalotta

Il Municipio ha dato la possibilità di iscrivere i bambini in nuove strutture: la risposta doveva arrivare nel giro di 24 ore dalla comunicazione, senza fare visita alle scuole alternative. Ora i piccoli che hanno frequentato insieme l'asilo si trovano spaccati. "Noi abbiamo detto ai nostri figli che per ora inizia un periodo di vacanza – spiega un papà – Non siamo riusciti ad essere più chiari di così. Noi stessi siamo in cerca di una soluzione per loro e per noi, che andiamo al lavoro tutti i giorni e non possiamo permetterci di portarli con noi", sottolinea.

"Alcuni bambini del nido hanno già iniziato gli inserimenti nelle nuove scuole assegnate, ma non tutti i genitori stanno avendo un impatto positivo, purtroppo. Mercoledì pomeriggio, insieme ad alcuni psicologi, ci siamo riuniti con i più piccini. Abbiamo detto loro che la scuola sarebbe rimasta chiusa per lavori. Abbiamo dato tutti la stessa versione, così da non confonderli e da farli essere uno la sicurezza dell'altro nella narrazione – racconta una mamma – Venerdì è stata organizzata una bellissima festa di saluto, insieme alle educatrici. Per i bambini gradi della scuola dell'infanzia con la cerimonia di consegna dei diplomi: un rituale di passaggio che tutti aspettano e che li aiuterà a realizzare che si stanno avvicinando alla scuola dell'infanzia".

Il Parco dei Bambini.

Le iscrizioni nella nuova scuola: cosa succede adesso

Se per alcuni è ricominciato l'anno, sebbene in una struttura nuova, altre famiglie brancolano nel buio. "C'è chi non sa dove iscriverli: la maggior parte dei bimbi della scuola dell'infanzia è rimasta senza la struttura e con loro anche una trentina di bimbi del nido", spiega un genitore.

"Molte famiglie non sanno dove iscriverli, non è una scelta facile: abbiamo fatto le iscrizioni per il prossimo anno, nel rispetto dei bandi comunali e statali (quello statale per fortuna è stato prorogato di una settimana) ma le scuole a cui abbiamo presentato domanda non hanno posto già da ora". Ne consegue che molti bambini saranno costretti a un doppio passaggio o ad iscriversi a una delle scuole private del territorio nelle quali, però, i posti sono sempre meno.

I genitori: "Dalla scuola nessuna notizia. E ci devono ancora i soldi indietro"

Ma i problemi non sono finiti. "Continuiamo a confrontarci con le educatrici, anche scosse dalla vicenda e umanamente provate. Alcune stanno cercando un nuovo lavoro, ma sono ancora incredule. Dalla scuola, invece, nessuna notizia o risposta alle email. E noi restiamo in attesa che ci vengano restituiti i soldi già versati per il resto dell'anno – spiegano ancora a Fanpage.it i genitori – Abbiamo versato l'iscrizione per l'anno 2026-2027 entro fine gennaio, in più le rette mensili: nel mese di febbraio, però, hanno usufruito dell'asilo a metà. Soltanto così sono 500 euro per chi ha due bambini".

Nel frattempo non ci sono novità. "L'unica certezza che abbiamo al momento è che i nostri bambini, salvo alcuni che inizieranno gli inserimenti, staranno a casa per tutta questa settimana. Mentre noi genitori continueremo a cercare ancora una scuola".