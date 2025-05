video suggerito

Arsenico nell’acqua a Viterbo: è allarme, ecco in quali zone è vietato berla Acqua inquinata dall’arsenico nel Comune di Viterbo. Ad essere interessate le zone della città alimentate dalla rete idrica Monte Jugo. Con un’ordinanza il sindaco ha imposto il divieto di bere acqua in quasi metà del Comune. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Livelli di arsenico nell'acqua superiori alla norma. È quanto emerso dagli esami dell'Arpa Lazio effettuati lo scorso 5 maggio a Viterbo. La comunicazione dei risultati è stata notificata all'Asl in data 8 maggio, mentre il Comune è stato avvisato martedì 13 maggio. Nello stesso giorno il sindaco ha predisposto con un'ordinanza il divieto di bere acqua in quasi metà della città. Il servizio verrà ripristinato solo quando i risultati delle analisi chimiche riporteranno i valori nelle norme consentite.

Acqua inquinata a Viterbo: ecco le zone interessate dal divieto

L'ordinanza sindacale per il divieto di acqua potabile è stata firmata dal Comune di Viterbo nella giornata di martedì 13 maggio. Il consumo di acqua è vietato nelle zone che vengono rifornite dalla rete idrica Monte Jugo. Nello specifico le aree interessate sono:

Poggino,

Riello,

Tuscanese,

Bagni,

Pilastro,

strada Freddano,

centro storico,

Pianoscarano,

Paradosso,

via Valle Cupa,

via San Pellegrino,

via Cardinal La Fontaine,

via Chigi,

via Orologio Vecchio,

via Mazzini,

viale R. Capocci,

via della Caserma,

via del Paradiso,

Ellera,

via Gorizia,

via Dalmazia,

via Venezia Giulia,

via Benedetto Menni,

viale Trento,

zona Villanova,

strada Teverina,

strada Santissimo Salvatore,

zona artigiana strada Teverina,

strada Pozzo Ranieri

In queste zone e fino a nuovo avviso l'acqua può essere utilizzata solo per alimentare impianti tecnologici o per igiene domestica, non per il consumo umano quindi.

Divieto di bere l'acqua di rubinetto: dove sono posizionati i serbatoi

In attesa che la società idrica Talete adotti "nel più breve tempo possibile i correttivi necessari a riportare il parametro arsenico nei limiti di legge", il Comune ha divulgato una mappa con le zone interessate dall'inquinamento e le fonti alternative dove potersi rifornire.