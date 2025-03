video suggerito

Arriva la primavera a Roma e nel Lazio: massime sui 20 gradi, ma durerà poco Prima parte della settimana caratterizzata a Roma e nel Lazio da bel tempo e massime intorno ai 20 gradi. Nel weekend atteso un peggioramento. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scoppia la primavera a Roma e nel Lazio, con le temperature massime che in questi primi giorni di marzo si alzeranno fino a toccare i 20 gradi nella Capitale nelle ore più calde. Bel tempo e temperature miti almeno fino a giovedì. Ma attenzione: nel weekend le condizioni meteo potrebbero cambiare nuovamente e l'inverno potrebbe dare l'ultima zampata. Tra il fine settimana e l'inizio della prossima settimana, la seconda di novembre, potrebbero arrivare violente precipitazioni sulla Capitale, anche se le temperature potrebbero mantenersi miti e superiori alle medie del periodo. Su questo, tuttavia, occorrerà attendere conferme nei prossimi giorni.

Come anticipato, la settimana in corso, da oggi, lunedì 3 marzo, a domenica 9 marzo, sarà divisa in due. La prima parte contrassegnata dalla rimonta dell'anticiclone che favorirà giornate stabili e soleggiate, con clima primaverile e temperature in aumento. La seconda parte, invece, a partire da venerdì, potrebbe essere caratterizzata da un peggioramento sensibile delle condizioni meteo.

Spiegano gli esperti del sito 3bMeteo che la prima parte della settimana sarà caratterizzata dall'arrivo "di un'area di alta pressione di origine atlantica che rimarrà ben salda sull'Europa centrale e meridionale, deviando il flusso perturbato atlantico alle alte latitudini europee. Sul suo bordo destro rimarrà attiva una blanda circolazione depressionaria, collocata nei primi giorni della settimana tra la Turchia e il Mediterraneo centro-orientale".

Le temperature saranno in aumento, con picchi di 20 gradi a Roma e sulle coste del Lazio. Possibile peggioramento, come detto, da venerdì. Spiegano ancora i meteorologi: "Da venerdì inizierà a scavarsi una profonda circolazione depressionaria sull'Atlantico che punterà la Penisola Iberica e guadagnerà contemporaneamente strada verso est e la nuvolosità comincerà ad aumentare dapprima in Sardegna e in Sicilia, dove tra giovedì e venerdì giungeranno le prime piogge. Poi l'ulteriore avanzamento della depressione atlantica verso il Mediterraneo centrale e il contemporaneo spostamento dell'anticiclone verso l'Europa centro-orientale saranno causa di un generale aumento della nuvolosità e di un peggioramento che potrebbe concretizzarsi nel prossimo weekend".