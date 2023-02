Arriva il treno della neve Roma-San Candido: orari, prezzi e fermate fino alla Val Pusteria Attivo da oggi l’Intercity Notte 764 con partenza da Roma Termini e arrivo sulle montagne di San Candido. Scopriamo giorni e orari di partenza, prezzo e fermate.

A cura di Beatrice Tominic

San Candido, foto da Facebook.

Sciare nella splendida località di San Candido, sulle Dolomiti in provincia di Bolzano, sarà più semplice da oggi in poi. A partire da venerdì 17 febbraio, per tutti i venerdì e i sabato fino al prossimo 8 aprile, Trenitalia mette a disposizione di turiste e turisti l'Intercity Notte, il "treno della neve", che unisce la capitale alla stazione di San Candido Innichen senza cambi.

"Escursionisti e turisti potranno fare a meno della propria auto e viaggiare in modo ecologico – ha dichiarato Daniel Alfreider, assessore provinciale di Bolzano alla Mobilità – Occorre ripensare la mobilità durante le vacanze e renderla sempre più pulita".

Treno della Neve Roma-San Candido: giorni e orari di partenza

Si chiude gli occhi a Termini e si riaprono in mezzo alle montagne innevate della Val Pusteria: questo è ciò che promette il treno notturno diretto di Trenitalia per i weekend invernali e di inizio primavera.

La partenza è prevista alle ore 22.05 da Roma Termini, con arrivo alle 8.40 alla stazione di San Candido Innichen. Nel corso del viaggio in treno, dotato di sedili, carrozza letti e cuccette (in base alla scelta del singolo varia il prezzo del biglietto).

Le fermate dell'Intercity Notte 764 che collega Roma alle Dolomiti

Lungo il tragitto ci sono 11 fermate. La prima è quella di Orte, dove arriva una quarantina di minuti dopo la partenza, poi verso le ore 4.30 si arriva a Verona Porta Nuova, dove si parte poco meno di mezz'ora dopo. A seguire, nell'ora successiva si raggiunge Rovereto e, dopo un'altra quindicina di minuti, Trento. Nelle successive tre ore, invece, le fermate sono sette, fra cui quella della provincia più famosa Alto Adige: Mezzocorona, Ora Auer, Bolzano, Bressanone Brixen, Fortezza Franzensfeste, Brunico Bruneck, Dobbiaco Toblach e, infine, la località di arrivo di San Candido Innichen.

Quanto costa un viaggio sul treno della neve: i prezzi dei biglietti

Il venerdì e il sabato notte il treno viaggia da Termini a San Candido, mentre nelle notti successive, sabato e domenica, nella direzione opposta, effettuando naturalmente le stesse fermate ad orari differenti, con partenza da San Candido alle 19.18 fino alle 6.06. Il prezzo, sia per un biglietto di andata che per quello di ritorno è di 67,50 euro per i posti a sedere in seconda classe, mentre nel caso in cui si fosse interessati alla cuccetta comfort 4 posti il prezzo si alza e raggiunge i 99,50 euro.