Arrestato un papà: ha picchiato la figlia dopo aver scoperto la sua relazione con un uomo più grande Stando a quanto si apprende, il papà aveva scoperto che la figlia aveva una relazione con un uomo più grande e per questo l’ha picchiata selvaggiamente. L’uomo è stato arrestato.

A cura di Enrico Tata

Un uomo di 39 anni è stato arrestato per aver picchiato la figlia minorenne. La colpa della ragazza? Avere una relazione con un uomo molto più grande di lei. Il fatto è accaduto a Roma, con gli agenti della polizia di Stato, distretto Primavalle, che sono stati chiamati e allertati per una lite in famiglia. Stando a quanto si apprende, il papà aveva scoperto che la figlia aveva una relazione con un uomo più grande e per questo l'ha picchiata selvaggiamente.

La ragazza accompagnata al pronto soccorso, la prognosi è di 20 giorni

La giovane è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso, data la violenza con cui è stata picchiata. I medici l'hanno dimessa con una prognosi di 20 giorni. Dopo aver ricostruito e accertato i fatti e dopo aver raccolto tutte le informazioni, gli agenti hanno immediatamente informato la magistratura e nei confronti dell'uomo è stato emesso un provvedimento di ammonimento. La decisione è stata presa da parte del questore anche in virtù delle precarie condizioni igienico sanitarie riscontrate nell'appartamento della famiglia.

Carcere per il papà, in passato era stato già condannato per violenza

Il papà della ragazza, tra l'altro, era già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, commessi nei confronti della ex compagna. Dimostratosi recidivo e violento, la Corte di Appello di Roma ha pertanto ritenuto necessario disporre la custodia cautelare in carcere per il 39enne. Gli agenti di polizia del distretto Primavalle gli hanno notificato entrambi i provvedimenti e lo hanno accompagnato presso il carcere romano di Regina Coeli.