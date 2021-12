Arrestato dopo almeno 10 colpi a mano armata il Babbo Natale rapinatore Arrestato il ladro che, vestito da Babbo Natale, ha più volte rapinato farmacie e tabaccheria fra Ponte Milvio e Trionfale. Minacciava i titolari dei negozi con una pistola e poi rubava l’incasso.

A cura di Beatrice Tominic

È stato arrestato nella serata di ieri dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Trionfale il ladro che, vestito da Babbo Natale, da giorni aveva preso di mira le tabaccherie e le farmacie della zona fra Ponte Milvio e il quartiere Trionfale, nel territorio a nord della capitale. Il modus operandi del ladro, che è stato ripetuto per circa una decina di colpi, era sempre lo stesso: vestito nel costume tipico di Babbo Natale, con il completo rosso, il cappello con il pon- pon bianco e la barba finta, si presentava nel negozio, minacciava i titolari o i farmacisti con una pistola e poi si faceva consegnare tutto l'incasso della giornata o, almeno, una parte di esso.

L'ultimo colpo nella farmacia di via Bodio

L'ultimo colpo è stato alla farmacia di via Luigi Bodio nella zona di Trionfale appena 4 giorni fa, nel tardo pomeriggio, verso le 18.45. Il ladro, in questo caso, non è riuscito a scappare con la totalità dell'incasso, ma solo con una parte e si è allontanato dalla farmacia a piedi. La farmacista, dopo essere stata minacciata con una pistola, ha contattato il numero di emergenza unico, 112 e, anche in quel caso, sono intervenuti sul posto i carabinieri della Compagnia di Trionfale. Quello arrestato ieri non è il primo ladro che ha derubato negozi e locali vestito da Babbo Natale: la lista, infatti, si apre a partire dal 2014 in Australia quando un uomo vestito da Babbo Natale ha rapinato un ufficio postale ed è poi fuggito su una jeep color crema. Già nel corso dell'anno successivo, nel 2015, un altro Babbo Natale ha derubato nel Regno Unito un fast food, scappando con l'intero incasso, dopo aver minacciato lo staff.