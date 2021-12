Roma, zona Trionfale: Babbo Natale armato di pistola compie un furto in farmacia Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo travestito da Babbo Natale ha derubato una farmacia in zona Trionfale minacciando la dottoressa con una pistola.

A cura di Beatrice Tominic

Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo le 18, un uomo vestito da Babbo Natale è entrato nella farmacia di via Luigi Bodio, in zona Trionfale e, armato di pistola, e ha rubato parte dell'incasso. I Carabinieri della Compagnia di Trionfale sono intervenuti poco dopo le 18.45, avvertiti dalla dottoressa presente nella farmacia durante la rapina che ha segnalato l'accaduto al 112. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, al momento del furto in farmacia non erano presenti altre persone oltre alla farmacista. Una volta sul luogo del furto, l'uomo, vestito con il completo rosso, cappello con ponpon e la barba bianca che contraddistinguono Babbo Natale, ha minacciato la dottoressa con una pistola e poi è riuscito a fuggire con parte dell'incasso a piedi. I Carabinieri stanno ancora consultando le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza per cercare di identificare il Babbo Natale armato.

Tutti i furti di Babbo Natale

Nel 2010 avevamo visto il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo essere scambiati per una banda di ladri che derubavano appartamenti vestiti da Babbo Natale nelle sale cinematografiche. Anche nella realtà, però, è sempre meno raro imbattersi in furti compiuti da ladri vestiti con il costume rosso più famoso delle feste. Già nel 2014 a Melbourne, in Australia, un uomo travestito da Babbo Natale aveva compiuto una rapina all'ufficio postale e poi era scappato su una jeep con targa falsa.

L'anno dopo, stavolta nel Regno Unito, un uomo vestito da Babbo Natale aveva derubato l'intero incasso di un fast food della catena KFC nella città di Alfreton, in Inghilterra, minacciando tutto lo staff.