Arrestata un'infermiera dell'ospedale di Latina: sul telefono immagini pedopornografiche Oltre alla donna è stata arrestata una coppia, un uomo con il quale l'infermiera aveva una relazione, e sua moglie. Immagini pedopornografiche sono state trovate sul telefono di tutti e tre.

A cura di Natascia Grbic

Un'infermiera dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta sulla pedopornografia. Oltre a lei sono finiti in manette un uomo e una donna, marito e moglie: il primo è un collega dell'infermiera, con la quale ha avuto una relazione. Sui telefoni di tutti e tre sono state trovate immagini di minori, che gli inquirenti credono siano autoprodotte. Subito dopo la scoperta fatta nei telefoni dei tre, sono scattate le manette. Adesso si trovano in carcere.

L'inchiesta è nata dopo una denuncia presentata dai colleghi dell'infermiera, preoccupati perché negli ultimi mesi era cambiata radicalmente. La donna aveva cominciato ad avere una relazione con un tecnico della Asl, sposato con l'altra arrestata. E fin qui nulla di strano, se non fosse che i colleghi e amici hanno notato non solo che ultimamente si era dimagrita tantissimo, ma che aveva anche diversi lividi sul corpo, oltre ad aver cambiato radicalmente atteggiamento, isolandosi dagli altri. Si sono così rivolti a un centro antiviolenza e al commissariato di zona, presentando i loro dubbi e le loro paure.

Le indagini sono scattate quasi subito per verificare se la donna fosse vittima di una relazione violenta: ma durante gli accertamenti sui telefoni dei tre indagati, sono state trovate tantissime immagini pedopornografiche con protagonisti minori, che si ritiene siano conoscenze dei tre. Subito sono scattate le manette, con i tre portati in carcere e accusati di detenzione di materiale pedopornografico. Saranno ascoltati nei prossimi giorni dal giudice. Per adesso si trovano in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.