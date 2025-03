video suggerito

Arnesi da scasso e canotto trovati nelle fogne: così la banda del buco voleva fuggire dopo il colpo Alcuni operai di Acea, mentre lavoravano nei tunnel di accesso ai collettori fognari del centro storico, hanno trovato degli arnesi da scasso e un canotto. Indagini per risalire a chi li abbia posizionati in quel luogo.

A cura di Natascia Grbic

Avevano posizionato tutta una serie di attrezzi all’interno di un tunnel di accesso al collettore fognario del centro storico, molto probabilmente per entrare in qualche banca o negozio e poi allontanarsi indisturbati. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sequestrato un palanchino, due pompe idrauliche, una mazzetta da carpentiere, una tronchese, una cazzuola, due torce, tre paia di guanti per uso professionale, olio lubrificante e un canotto gonfiabile per la navigazione, trovati all'interno del tunnel. Non si sa, almeno per il momento, chi abbia posizionato lì questi oggetti. Probabilmente qualcuno che, tramite il tunnel e il canale fognario, voleva entrare in qualche banca o negozio del centro di Roma. La fuga, presumibilmente dato ciò che è stato ritrovato, sarebbe avvenuta in canotto.

Il ritrovamento è stato fatto a seguito di una segnalazione arrivata al 112 da parte di alcuni operai dell'Acea che stavano svolgendo dei normali controlli per la manutenzione dei collettori fognari. Mentre stavano lavorando hanno visto il canotto e gli attrezzi da scasso, e hanno deciso di chiamare i carabinieri. Così i militari sono arrivati in Lungotevere dei Vallati e hanno sequestrato tutti gli oggetti rinvenuti sul posto.

I militari, come da prassi, hanno informato la procura della Repubblica e avviato le indagini per capire chi abbia messo lì quel materiale e che uso ne avrebbe voluto fare. Non si sa da quanto tempo quegli oggetti fossero lì. Saranno comunque visionate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da provare a risalire ai responsabili, al momento ignoti.