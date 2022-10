Arianna Tamanti scomparsa a 13 anni da Anguillara, l’appello dei famigliari: “Aiutateci a trovarla” Sono ore di apprensione per i famigliari di Arianna Tamanti, tredici anni, scomparsa da Anguillara Sabazia sul Lago di Bracciano in provincia di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Arianna Tamanti, tredici anni, è scomparsa da Anguillara Sabazia venerdì 7 ottobre. Sono ore di apprensione per i famigliari, che la stanno cercando e hanno lanciato un appello, a chi l'avesse vista, di contattarli. Di Arianna non si hanno più notizie dalle 19.30 di ieri. La giovane abita nel Comune di Anguillara Sabazia, sul Lago di Bracciano in provincia di Roma, dove stamattina tra i cittadini c'è molta agitazione. Non è chiaro al momento dove possa trovarsi, l'ipotesi è che si sia allontanata da sola volontariamente. I carabinieri della Compagnia di Bracciano e delle stazioni locali del territorio la stanno cercando, le indagini sono in corso. I militari stanno battendo il territorio che gravita intorno al bacino sabatino, con la speranza di trovarla presto, che stia bene e torni presto a casa. "Arianna torna, ti vogliamo bene e siamo preoccupati" è l'appello dei famigliari.

Arianna Tamanti come si vede dalle foto ha capelli castano chiaro/biondo cenere e occhi marroni. L'ultima volta in cui è stata vista era vestita di nero. Chiunque l'avesse vista o avesse notato una ragazza che corrisponde alla sua foto o alla sua descrizione, è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine o il numero 345.3831590. Alcuni abitanti di Anguillara hanno risposto con solidarietà e vicinanza alla famiglia e si sono mobilitati per cercarla, insieme all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Pizzigallo, che si è subito attivata nelle ricerche e ha condiviso l'appello. La segnalazione di scomparsa è stata condivisa anche nella zona di Roma Nord tra le comunità dei paesi limitrofi come Bracciano e Trevignano, con un tam tam sui social network.