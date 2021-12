Studenti aprono estintori in mezzo alla strada: la protesta del Fermi contro i termosifoni spenti In via Trionfale, a Monte Mario, studenti dell’ITIS Enrico Fermi protestano per la mancata accensione dei riscaldamenti. Su Welcome to Favelas il video di un ragazzo che agita un estintore.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Instagram di Welcome to Favelas

Nuove proteste oggi a Roma all'Istituto Tecnico Industriale Statale (ITIS) Enrico Fermi, in via Trionfale a Roma: gli studenti della scuola di Monte Mario sono fuori dall'edificio contro la mancata accesione dei riscaldamenti. Uno di loro, come si vede dal video amatoriale pubblicato meno di un'ora fa sul profilo instagram di Welcome to Favelas, in segno di protesta agita un estintore sulla via davanti all'entrata, fra le risate dei compagni. Dalla nube bianca e azzurrina emessa dall'idrante, si vedono uscire le automobili che provano a transitare sulla strada. "Quello deve essere terrorizzato. Mo vedi la panda che esce dal fumo" si sente dire da alcuni ragazzi nel video pubblicato sui social. La contestazione, mentre molte scuole di Roma sono occupate dagli studenti e, proprio oggi, sfila il corteo dei sindacati del mondo della scuola che coinvolge studenti, insegnanti e personale ATA, si aggiunge all'ondata di dissenso degli studenti e delle studentesse di questo autunno.

Il video sul web: ecco le reazioni

Mentre studenti e studentesse restano sul ciglio della strada davanti all'entrata della scuola e postano video online, i commenti degli spettatori che seguono la vicenda da internet non tardano ad arrivare. Alcuni manifestano il loro supporto alla causa dicendo che i ragazzi sono dalla parte della ragione, altri appoggiano i motivi della protesta, ma non le modalità con cui gli iscritti e le iscritte del Fermi stanno manifestando il loro dissenso. "Ok protestare per i riscaldamenti, ma quell'estintore glielo appoggerei sulle gengive" scrive qualcuno in un commento che arriva a quasi 80 likes. "Protestano sparando l'estintore contro le auto?" si chiede, dubbioso, un altro. Molte, però, sono anche le reazioni di totale dissenso. "Ma questi sono gli stessi delle battaglie ecologiste??" si chiede qualcuno pensando alle grandi manifestazioni per l'ambiente. "Il fatto che vengano sprecati così estintori fa capire come per molti questo sia solo un pretesto per fare baldoria ed allungare le vacanze natalizie."