Appartamento prende fuoco a Latina, ustionati madre e figlio: la donna è gravissima La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma con ustioni sul 60% del corpo. La palazzina è stata evacuata.

Grave incendio questa mattina in via Le Corbusier a Latina: per cause ancora da accertare un appartamento ha preso fuoco nelle prime ore del mattino al quarto piano di una palazzina al civico 441. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri, oltre agli operatori sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Nel rogo, che ha devastato l'abitazione, sono rimasti feriti madre e figlio: la donna, una 72enne, è stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Eugenio di Roma mentre il figlio, un uomo di quarantaquattro anni, si trova all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe riportato ustioni sul 60% del corpo. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno, ma le ustioni causate dall'incendio sono molto gravi, ed è tuttora sotto stretta osservazione dai medici che si stanno prendendo cura di lei.

I vigili del fuoco hanno evacuato l'intera palazzina a scopo precauzionale e stanno indagando per scoprire le cause del rogo, oltre a cercare di capire se anche lo stabile abbia riportato danni strutturali. L'appartamento in cui è sviluppato l'incendio è stato invece distrutto dalle fiamme ed è stato dichiarato inagibile.

Le fiamme sono partite verso le 5.30 dalla camera di letto per cause ancora in corso di accertamento. Spaventati i residenti del palazzo, che dopo aver sentito il fumo e visto le fiamme sono stati costretti a lasciare le loro case in fretta e furia, con la paura che andassero distrutte anche loro nel rogo. Non è chiaro quando potranno rientrare nei loro appartamenti: i sopralluoghi dei vigili del fuoco, infatti, sono ancora in corso.