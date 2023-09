Aperta indagine su auto distrutte a Ciampino per l’arrivo di Lukaku: multe e 5 anni di reclusione Adesso i tifosi che hanno compiuto questo atto vandalico rischiano grosso. Gli inquirenti stanno indagando per danneggiamento, reato disciplinato dall’articolo 635 del codice penale.

A cura di Enrico Tata

La procura di Velletri ha aperto ufficialmente un'indagine sulle automobili danneggiate all'aeroporto di Ciampino. Cinquemila tifosi sono arrivati il 29 agosto scorso nel parcheggio del secondo scalo romano per assistere allo sbarco nella Capitale del nuovo attaccante della Roma, Romelu Lukaku, arrivato in prestito dal Chelsea.

Per vedere meglio lo sbarco dal jet privato del centravanti belga, qualche tifoso si è arrampicato sul tettuccio di alcune automobili parcheggiato nello spiazzo, danneggiandone gravemente, in alcuni casi, vetro e carrozzerie.

Ma adesso i tifosi che hanno compiuto questo atto vandalico rischiano grosso. Gli inquirenti stanno indagando per danneggiamento, reato disciplinato dall'articolo 635 del codice penale. "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni", si legge.

Le automobili danneggiate sono almeno sette e, stando a quanto si apprende, i proprietari di una Panda Rossa e di una Suzuki Swift hanno già presentato denuncia formale, che infatti ha fatto scattare le immagini.

Proprio la ragazza che possiede la Panda rossa (foto in alto), ha inviato nei giorni scorsi una mail all'As Roma per denunciare l'accaduto. Quell'auto, ha scritto, le era stata donata dalla nonna e per lei aveva un grande valore affettivo: