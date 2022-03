Anziano trovato morto in casa, nessuno lo sentiva da giorni: “Non usciva più per paura del covid” A dare l’allarme era stata una parente dell’uomo, che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Lo hanno trovato vicino alla porta, forse in un tentativo estremo di uscire per chiedere aiuto.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione in viale dell'Arte a Roma, nel quartiere dell'Eur. Si tratta di un uomo anziano di 76 anni che da giorni non si vedeva uscire dall'appartamento. Secondo le prime informazioni, il 76enne sarebbe morto per cause naturali, ma è stata comunque disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato: da un primo esame del medico legale sembra che non ci siano segni di violenza sul corpo. A quanto emerso nelle prime fasi dell'indagine, il 76enne non usciva da tempo di casa perché aveva paura del covid.

A chiamare il 112 è stata una parente dell'uomo, che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno forzato la porta dell'appartamento, e gli agenti della Polizia di Stato. Il corpo dell'uomo, ormai senza più vita, si trovava nell'ingresso, vicino alla porta. Forse un ultimo tentativo di uscire di casa e chiedere aiuto, ma non ce l'ha fatta. È caduto in terra poco distante dalla porta e non si è più ripreso. Sembra che il decesso risalga a diversi giorni fa, ma solo l'autopsia potrà confermare il momento esatto della morte.

Inizialmente i vicini di casa dell'uomo non si erano preoccupati. Il 76enne usciva molto poco di casa perché aveva paura di contrarre il coronavirus, e quindi non era strano non incontrarlo sul pianerottolo o sotto casa, per andare a fare la spesa. Ma l'uomo non rispondeva nemmeno più al telefono. Per questo una sua parente ha lanciato l'allarme, chiedendo al 112 di inviare qualcuno che potesse controllare come stesse. Purtroppo, aperta la porta, pompieri e poliziotti hanno fatto l'amara scoperta.