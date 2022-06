Anziano taglia le vene alla moglie, poi cerca di suicidarsi: salvati dalla figlia L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Entrambi sono ancora ricoverati in ospedale, non in pericolo di morte.

A cura di Natascia Grbic

Ha trovato i genitori in casa privi di conoscenza, con ferite ai polsi e al collo: la figlia di una coppia di 80enni ha chiamato immediatamente i soccorsi del 118 di fronte quella scena tragica, riuscendo a salvare la vita alla madre e al padre. I due sono ancora ricoverati in ospedale, fortunatamente non sono più in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri che indagano sul caso, si sarebbe trattato di un tentativo di omicidio – suicidio. L'uomo avrebbe prima provato a tagliare le vene alla moglie 81enne, e poi avrebbe provato a togliersi la vita con la stessa modalità, recidendosi i polsi, anche se in modo meno profondo. Alla figlia ha detto che era stata la moglie, anziana e malata, a chiedergli di porre fine alla sua vita. L'uomo, che è ancora ricoverato in ospedale, è in stato di arresto con l'accusa di tentato omicidio.

Prova a uccidere la moglie e suicidarsi: indagini in corso

Le indagini dei carabinieri intanto continuano, ed è molto probabile che sia l'uomo sia la donna – quando riprenderanno conoscenza – saranno ascoltati di nuovo per andare più a fondo nella vicenda, che risale allo scorso 21 giugno. Ci sono voluti alcuni giorni per capire infatti la dinamica di quanto accaduto. Da capire se l'uomo abbia detto la verità o se abbia tentato di uccidere la moglie per altri motivi. Anche se nulla cambia ai fini dell'accusa e del reato, dato che si tratta senza dubbio di tentato omicidio. Sotto shock la figlia, che ha trovato i genitori nell'appartamento in fin di vita. Anche lei sarà ascoltata per capire che rapporto ci fosse tra i due e cosa possa aver portato l'uomo a un gesto di questo tipo.