Anziano si taglia per sbaglio un braccio con la motosega: gravissimo in ospedale L’uomo è stato portato immediatamente con l’elisoccorso al Santissima Trinità di Sora, ma date le gravi condizioni trasferito poi all’Umberto I di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di settant'anni è ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Umberto I di Roma, dopo un incidente domestico. L'anziano, che stava facendo alcuni lavori nel suo giardino, per sbaglio si è ferito con una motosega, tagliandosi quasi completamente l'avambraccio sinistro. Portato immediatamente con l'elisoccorso al Santissima Trinità di Sora, date le gravi condizioni è stato trasferito all'ospedale romano. Le sue condizioni sono molto gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto venerdì sera a Castelliri, in provincia di Frosinone. Il 70enne stava facendo alcuni lavori in giardino. un'attività di routine per lui, che si era sempre occupato di queste incombenze. L'altro giorno però qualcosa è andato storto: forse una distrazione, un malore, un inciampo, e la motosega è finita sull'avambraccio, tranciandolo quasi di netto. Attimi di terrore e paura, soprattutto per il timore che l'uomo potesse avere un malore per lo shock o morire dissanguato.

Immediati i soccorsi, che date le gravi condizioni dell'anziano lo hanno portato subito in ospedale. Per non perdere tempo hanno fatto atterrare l'eliambulanza, in modo da affidarlo subito alle cure dei medici. Le sue condizioni erano però troppo gravi, e si è valutato subito di trasferirlo in una struttura della capitale più attrezzata. Nonostante la gravità della ferita, sembra che l'anziano se la caverà. Non è infatti in pericolo di vita: data l'immediatezza dei soccorsi, avrà una convalescenza molto lunga ma non rischia di morire. Al momento non è chiaro quanti sono i giorni di prognosi che saranno dati all'uomo, ancora ricoverato in ospedale.