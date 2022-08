Anziano si sente male in chiesa durante la messa a Gaeta e muore Tragedia a Gaeta, dove un uomo di 74 anni è morto, dopo essersi sentito male durante la messa nella parrocchia dei santi Cosmo e Damiano.

Un uomo di settantaquattro anni è morto dopo essersi sentito male in chiesa durante la messa. I drammatici fatti risalgono al pomeriggio di ieri e sono avvenuti nella parrocchia dei santi Cosma e Damiano a Gaeta. Non è nota l'identità del settantaquattrenne, un anziano del posto, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Da quanto si apprende al momento dell'accaduto erano circa le ore 18.30 e l'anziano aveva raggiunto la chiesa, per partecipare alla funzione religiosa. Mentre era in corso la messa, improvvisamente si è sentito male e si è accasciato a terra, probabilmente colto da un malore fulminante, forse un infarto.

Sulla salma disposta l'autopsia

Subito è arrivata la chiamata al 118 con la richiesta urgente d'intervento. In breve tempo sulla Salita degli Scalzi sono giunti i paramedici, che hanno tentato di rianimarlo, purtroppo invanamente. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti le forze dell'ordine per gli accertamenti di loro competenza, terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per l'autopsia. I risultati degli esami serviranno a chiarire le cause del decesso. Una volta conclusi, il corpo sarà riconsegnato alla famiglia, per lo svolgimento dei funerali.

