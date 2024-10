Anziano si cosparge di liquido infiammabile e si dà fuoco: morto in ospedale dopo ore di agonia

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

È morto l'uomo che nella notte tra martedì e mercoledì si era dato fuoco nella sua abitazione di Alatri, in provincia di Frosinone. Il 78enne, che era stato ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio nel reparto Grandi Ustionati, era stato stabilizzato dai medici, che hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Le sue condizioni però, erano disperate: oggi la notizia del decesso, avvenuto dopo l'aggravarsi progressivo della sua abitazione.

La tragedia è avvenuta nell'abitazione che l'uomo divideva con la moglie ad Alatri. Nella notte tra martedì e mercoledì, per cause non note, il 78enne si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco. La prima a soccorrerlo è stata la moglie, che ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto in pochissimo tempo sono arrivati gli operatori sanitari del 118 insieme ai carabinieri della locale stazione e ai vigili del fuoco. Data la gravità delle ferite riportate, con ustioni su gran parte del corpo, i soccorritori hanno deciso di chiamare l'eliambulanza, in modo da portare in ospedale il ferito nel più breve tempo possibile. Purtroppo, nonostante gli sforzi di tutti, per lui non c'è stato nulla da fare. Dopo un giorno di ricovero la notizia del decesso, avvenuta questa mattina.

Come mai l'uomo abbia deciso di darsi fuoco, non è chiaro. I carabinieri hanno ascoltato la moglie per capire se ultimamente aveva dei problemi, che potrebbero averlo portato a decidere per l'estremo gesto. Dolore ad Alatri dove il 78enne era molto conosciuto. In tanti stanno esprimendo cordoglio alla famiglia, increduli per l'immane tragedia che stanno affrontando.