Schiacciato da un autobus mentre lavora in officina: Moreno Finocchio morto dopo 5 giorni di agonia Moreno Finocchio stava lavorando alla manutenzione di un mezzo pesante in un'officina quando è stato investito da un pullman guidato da un collega.

A cura di Natascia Grbic

Si è spento dopo un'agonia durata cinque giorni Moreno Finocchio, l'uomo di quarant'anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Roma. Finocchio era meccanico in un'officina specializzata nella manutenzione dei mezzi pesanti: lo scorso venerdì stava effettuando dei lavori di manutenzione su un pullman quando, per cause ancora da chiarire, è stato investito dal mezzo guidato da un'altro collega. Il 40enne è rimasto schiacciato tra i due pullman, riportando gravissimi traumi al torace. Ricoverato immediatamente all'ospedale San Camillo di Roma, si è spento dopo cinque giorni nonostante un miglioramento nelle ultime ore che aveva fatto ben sperare medici e familiari.

Moreno Finocchio aveva quarant'anni, lascia una moglie e tre figli. Vive ad Anagni in contrada Pantanello, dove era molto conosciuto. Tantissime le persone affrante per la sua morte, una tragedia che nessuno avrebbe immaginato. La data dei funerali non è stata ancora fissata.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, anche se la dinamica sembra abbastanza chiara. Moreno Finocchio stava lavorando a un mezzo pesante quando un collega, inavvertitamente, lo ha investito con un pullman che stava manovrando, schiacciandolo. L'uomo non lo aveva visto, mentre la vittima non è riuscita a spostarsi in tempo per salvarsi. Le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito, ma dopo il ricovero al San Camillo sembrava che stesse migliorando, cosa che aveva acceso la speranza nella sua famiglia. All'improvviso però, il corpo non ha più retto e ha avuto un crollo che lo ha portato velocemente al decesso.