Anziano scende per pagare il casello ma spinge ‘modalità drive’: l’auto parte con dentro la moglie

Incidente al casello, un uomo scende per pagare ma inserisce la “modalità drive”. E l’auto parte da sola con la moglie dentro: ecco cosa è successo.

Un uomo anziano è sceso dall'automobile per pagare il casello in autostrada, ma ha lasciato la modalità drive inserita. E la macchina è partita da sola, senza conducente. Con la moglie dell'uomo ancora seduta al posto del passeggero. È quanto accaduto nei giorni scorsi in A1, alla barriere di Roma Nord. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Roma che hanno notato un veicolo che stava attraversando il piazzale subito dopo gli stalli del pedaggio. L'automobile aveva superato di circa 300 metri il casello. Ma al volante non c'era nessuno.

Inserisce la modalità drive e la macchina parte da sola: cosa è successo

Gli agenti della stradale hanno assistito alla scena mentre la donna, ancora seduta sul lato del passeggero, vicino al posto di guida, stava provando a scendere dal veicolo in movimento. I poliziotti sono intervenuti immediatamente. Per prima cosa hanno provveduto a fermare il traffico, intenso a quell'ora. Poi, messa in sicurezza la zona circostante, si sono concentrati sull'automobile che, nel frattempo, stava aumentando la sua velocità.

Il salvataggio della donna nell'auto impazzita

Una volta avvicinato all'automobile, un poliziotto è riuscito ad afferrare la donna che, in parte, era già fuori falla vettura, aiutata dal bastone per la deambulazione e a salvarla. I colleghi, invece, si sono messi al lavoro per rallentare l'automobile per permettere a un ulteriore agente di salire a bordo e a fermare l'auto.

La donna che si trovava a bordo, in forte stato di agitazione, è stata immediatamente tranquillizzata. Nel tentativo di lasciare l'automobile ha riportato delle piccole escoriazioni, per le quali è stata medicata.

L'arrivo del conducente: "L'auto è la mia"

Soltanto a quel punto, arrivando a piedi dal casello, si è presentato l'anziano marito. Rivolto agli agenti ha spiegato loro di essere il conducente dell'automobile, che era sceso per pagare il casello e che aveva inavvertitamente avviato la modalità drive del cambio automatico. Sul posto, vista l'età della coppia e la forte agitazione, è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza. Una volta superata la paura, i due hanno potuto riprendere la marcia.