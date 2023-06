Anziano nudo davanti ai bambini in spiaggia: chiede scusa alla polizia ma poi si spoglia di nuovo L’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Quando i bagnanti hanno chiamato la polizia si è giustificato dicendo che non sapeva non si potesse fare in quel tratto di spiaggia. Ma appena gli agenti si sono allontanati si è spogliato di nuovo.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di sessant'anni è stato denunciato con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico: si è denudato in una spiaggia libera attrezzata in viale di Focene a Fiumicino, in un tratto dove non è consentito fare nudismo. A segnalare la sua presenza agli agenti del locale commissariato sono stati alcuni bagnanti infastiditi dal comportamento dell'uomo. Nelle vicinanze erano presenti anche diversi bambini.

Quando i poliziotti si sono avvicinati al 60enne lui si è scusato, dicendo che non sapeva in quella spiaggia fosse vietato stare senza costume. Ma appena gli agenti si sono allontanati per parlare con un dipendente della spiaggia libera, ecco che è successo di nuovo: l'uomo si era spogliato ancora una volta e si era messo a riprendere il sole senza l'ingombro del costume. I bagnanti sono tornati dai poliziotti, avvertendoli: a quel punto gli agenti sono andati da lui e lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Lungo il litorale laziale ci sono alcune spiagge dove è consentito praticare il nudismo. Non è però possibile farlo in tutte. Ce ne è una poi proprio a Focene, nei pressi di via del Pesce Luna, dove dal 2015 è consentito stare sul bagnasciuga senza costume.

C ‘è poi l'Oasi naturista di Capocotta, la prima autorizzata a Roma, dotata di ogni confort, dalla presenza dei bagnini all'area relax con bar e ristorante. In questa spiaggia vigono regole molto ferree, tra cui quella di "mantenere comportamenti civili e corretti, rispettando la privacy altrui, evitando qualsiasi forma di esibizionismo”, oltre al fatto che “è severamente vietato usare ogni tipo di apparecchio video/fotografico”.