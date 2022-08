Anziana muore sola in casa a Montesacro, la trovano dopo una settimana Dramma della solitudine a Montesacro, dove una donna di 82 anni è stata trovata morta in casa dopo una settimana. Cinque giorni fa il cadavere di un anziano è stato trovato nelle campagne di Tivoli dopo due settimane.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un'anziana è morta in casa in via delle Vigne Nuove ed è stata trovata dopo una settimana. Dramma della solitudine a Roma, a rimanerne vittima stavolta è una donna di ottantadue anni, che viveva da sola in uno degli appartamenti Ater al quarto piano di un palazzo in zona Montesacro. A dare l'allarme sono stati i vicini, che provavano da giorni a telefonarle per farle un saluto e accertarsi che stesse bene, ma non riuscivano in alcun modo a mettersi in contatto con lei. Così, temendo il peggio, hanno chiamato le forze dell'ordine.

All'esterno dell'abitazione sono intervenuti i vigili del fuoco, che insieme agli agenti del commissariato Fidene-Serpentara sono entrati dentro casa. E il sospetto che le fosse accaduto qualcosa di brutto si è concretizzato: l'hanno trovata priva di vita, il corpo in stato di decomposizione. Da un primo esame svolto dal medico legale, sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza, ciò fa pensare ad una morte naturale. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un anziano è caduto a pochi metri da casa ed è morto di stenti

Cinque giorni fa un altro tragico ritrovamento è invece avvenuto nelle campagne di Tivoli, dove il proprietario di una casa isolata ha rinvenuto il cadavere dell'anziano alla quale l'aveva affittata. Il corpo senza vita dell'uomo giaceva in salita lungo una strada sterrata che costeggia un cimitero, era senza una scarpa e aveva la testa coperta da una giacca leggera, probabilmente nel tentativo di ripararsi dal sole cocente di questa caldissima estate. Secondo quanto ricostruito l'ottantatreenne, con problemi di deambulazione, era andato a ritirare la pensione e stava tornando a casa, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra a pochi metri da casa. Non è più riuscito a rialzarsi, nonostante gli innumerevoli tentativi ed è rimasto lì per giorni, senza acqua né cibo ed è morto di stenti.