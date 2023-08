Anziana investita sulla nuova preferenziale di via Portuense, scatta la caccia al pirata della strada L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 11 agosto, intorno alle ore 11. Sul posto gli agenti del gruppo Marconi della polizia locale che cercano l’autista di una Peugeot scura che non si è fermato a prestare soccorso. Sui social si scatena (di nuovo) la polemica sulla nuova preferenziale.

A cura di Teresa Fallavollita

Una signora di 76 anni è stata travolta questa mattina, venerdì 11 agosto, da un pirata della strada nel tratto della nuova corsia preferenziale lungo via Portuense, nel Municipio XI. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana stava attraversando la strada quando è stata colpita da una Peugeot scura: la persona alla guida dell’auto non si è fermata a prestare soccorso. La donna è stata trasportata all’ospedale San Camillo in codice rosso.

Investita da un pirata della strada

Stamattina a Roma si è verificato l’ennesimo incidente stradale in cui è coinvolto un pedone, travolto da auto in corsa mentre attraversa la carreggiata. Intorno alle 11 di oggi, venerdì 11 agosto, una signora di 76 anni è stata investita lungo via Portuense, all’altezza del civico 509. Sul posto il personale sanitario del 118: la donna è stata trasferita d’urgenza al San Camillo, dove è ricoverata in gravi condizioni. Gli agenti dell’XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale, incaricati delle indagini, sono sulle tracce del conducente della Peugeot di colore nero che non è sceso dall’auto dopo l’impatto. L’incidente è avvenuto lungo la nuova corsia preferenziale del municipio XI, non si esclude che possa trattarsi di un veicolo con servizio di noleggio con conducente (Ncc). I poliziotti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza della zona che potrebbero aver ripreso il momento dello scontro. Le indagini sono tuttora in corso.

Lo scontro social sulla preferenziale

Non appena si è diffusa la notizia del sinistro, sui gruppi di quartiere sono scoppiate accese discussioni tra chi “incolpa” la nuova preferenziale, già da tempo al centro delle polemiche, e chi biasima invece gli automobilisti che non rispettano il codice della strada. “Adesso tutti a dare la colpa alla preferenziale – scrive un utente – ma c'era la preferenziale quando circa 20 anni fa alla stessa altezza venne falciata una ragazza che attraversava la strada? C'era la preferenziale quando un mezzo Atac investì e uccise una ragazza sempre in quel tratto di strada? Nel tratto Pietro Venturi – Via Bombelli ci sono sempre state vittime più o meno gravi. Distrazioni alla guida, attraversamenti impossibili, alta velocità…Voler trovare un colpevole ad ogni costo sapendo che i colpevoli siamo noi stessi è assolutamente inutile”. “Ci sono sempre stati gli incidenti – gli fa eco un altro – perché la gente non rispetta niente e ora si dà la colpa alle corsie nuove: imparate a rispettare semaforo, segnaletiche e a non sorpassare quando quello davanti si ferma per fare passare un pedone”.

Ma non tutti sono d’accordo. Per molti la preferenziale equivale a un invito ad accelerare: “Io faccio quel tratto di strada tutti i giorni sempre a piedi ed ormai le macchine hanno scambiato la preferenziale per un’autostrada”. E ancora: “Di preferenziali a Roma ce ne sono tante, ma questa allarga e stringe in più punti, per non parlare del fatto che la strada è tutta una leggera curva e quindi è oggettivamente molto più pericolosa”. Tra le due fazioni, si inserisce qualche residente più diplomatico: “Questa preferenziale è assolutamente inutile, ma gli incidenti ci sono sempre stati e continueranno ad esserci finché alcuni automobilisti/autisti e pedoni non rispetteranno le regole”.