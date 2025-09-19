Antonio Vaglica, vincitore di Italia’s Got Talent, aggredito con una pietra a Roma: “Dammi 3mila euro”

Il cantante Antonio Vaglica, vincitore di Italia’s Got Talent 2022, è stato colpito con una pietra e minacciato a Roma. Un 16enne è stato arrestato per tentata estorsione, rapina e lesioni.

Antonio Vaglica, vincitore della dodicesima edizione del programma Italia's Got Talent, è stato aggredito con una pietra e minacciato nel quartiere Centocelle a Roma. Un ragazzo di sedici anni l'avrebbe colpito con una pietra alla testa e avrebbe provato a estorcergli alcune migliaia di euro e il cellulare. Il minorenne è stato arrestato dai carabinieri durante un appostamento. Per lui, accusato di tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il collocamento in comunità.

L'aggressione con una pietra appuntita

Il fatto risalirebbe al 13 settembre scorso. Vaglica, 21 anni, e il sedicenne si trovavano insieme in casa del giovane cantante, vincitore nel 2022 del programma all'epoca trasmesso da Sky. A un certo punto, secondo quanto riferito ai carabinieri, l'ospite avrebbe incominciato a colpirlo con una pietra appuntita e a intimargli di dargli soldi e cellulare. Il presunto aggressore se ne sarebbe poi andato, dando il tempo a Vaglica di denunciare l'accaduto ai militari.

Sedicenne arrestato dopo appostamento

Come riporta Repubblica, il 16enne ha continuato a minacciarlo tramite WhatsApp, per poi dirgli di incontrarsi in un fast food a piazza dei Mirti, dove Vaglica avrebbe dovuto portare 3mila euro. Insieme al cantante, però, si sono presentati anche i carabinieri in borghese del Nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina e della Stazione di Torpignattara. Il giovane è stato arrestato per tentata estorsione, rapina e lesioni personali e si trova ora in comunità, poiché il gip ha valutato il pericolo di reiterazione del reato.