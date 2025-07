Anomalie sulla Roma-Lido, l’interrogazione del M5S alla Regione Lazio dopo la denuncia di Fanpage.it

Metromare (Foto Facebook del Comitato pendolari della Roma Lido)

Il Movimento Cinque Stelle ha depositato un'interrogazione urgente alla Regione Lazio sulla Metromare ex Roma-Lido, il collegamento su rotaie che si snoda a Sud della Capitale fino al litorale gestito da Cotral. L'iniziativa è arrivata a seguito della denuncia fatta da alcuni dipendenti, che attraverso Fanpage.it hanno parlato di avarie, guasti e anomalie tecniche sulla rete. L'obiettivo dell'interrogazione è di fare chiarezza sulle condizioni in cui circola Metromare, il ritiro dei convogli malfunzionanti, la tutela del personale in servizio, chiedendo che venga fatta una verifica su tutti i mezzi circolanti per gli standard minimi di sicurezza.

Ad intervenire sul caso è il capogruppo M5S Lazio Adriano Zuccalà, primo firmatario dell'interrogazione: "I dipendenti Cotral della tratta ferroviaria hanno denunciato una situazione molto grave e complessa, che si protrae ormai da diverso tempo, vorremmo averne il quadro completo – ha dichiarato Zuccalà a Fanpage.it – Ci preoccupa ciò che hanno riferito, ossia che si lavora in condizioni precarie, che che i treni circolano con avarie ai freni, porte malfunzionanti, climatizzatori guasti mettendo a rischio la sicurezza e la salute di pendolari e lavoratori. Inoltre non c'è ancora traccia dei nuovi treni annunciati e delle manutenzioni. Metromare dovrebbe avere operativi dieci treni, nei giorni scorsi siamo arrivati addirittura a tre. Certo il periodo estivo non aiuta con la riduzione delle corse e del personale, la linea va in sovraccarico. C'era però da aspettarselo, perché l'estate arriva ogni anno e si ripresentano sempre gli stessi problemi se non si interviene".

I dipendenti Cotral hanno denunciato attraverso Fanpage.it una situazione al limite, potenzialmente pericolosa per lavoratori e passeggeri, con treni che circolano con avarie ai freni, porte malfunzionanti, climatizzatori guasti che costringono i pendolari a viaggiare in vagoni bollenti, con il rischio di sentirsi male. Oltre al fatto che il servizio è fortemente penalizzato da interruzioni, i ritardi, e treni cancellati. "I dipendenti denunciano un clima di paura e repressione per chi segnala malfunzionamenti sui mezzi o si rifiuta di condurre convogli non sicuri – spiega Zuccalà – Aspettiamo la risposta all'interrogazione dalla Regione Lazio, tutto questo è inaccettabile ha il dovere di intervenire immediatamente".