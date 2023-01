“Mi ha picchiato per anni, anche davanti al bambino”: denunciato marito violento Dopo l’ultima aggressione, nell’ottobre scorso, ha deciso di denunciare il marito che per anni l’ha picchiata e maltrattata: disposto allontanamento e braccialetto elettronico.

A cura di Beatrice Tominic

Per anni ha maltrattato e picchiato la moglie che, dopo l'ultima aggressione, ha deciso di denunciare gli abusi avvenuti all'interno delle mura domestiche, nell'abitazione in cui vivevano insieme a Segni, comune in provincia di Roma che si trova ad una sessantina di chilometri a sud est della capitale. Dopo le ultime violenze fisiche, che risalgono allo scorso mese di ottobre, la donna ha deciso di chiedere aiuto al numero di emergenza unico 112. Ad assistere agli abusi, in quella circostanza, anche il figlio minorenne della coppia.

Non appena allertati, i carabinieri hanno provveduto immediatamente a tranquillizzare la donna che, una volta rassicurata, ha denunciato il marito e ha rivelato i maltrattamenti di cui era vittima. Nei confronti dell'uomo, un 42enne, è stato disposto l'allontanamento dalla casa coniugale e il braccialetto elettronico.

Subiva abusi da anni

Violenze fisiche, verbali e economiche: questi i maltrattamenti che la donna era costretta a subire da anni da parte del marito come raccontato ai militari una volta rassicurata. A seguito della denuncia, i carabinieri hanno subito allertato l'autorità giudiziaria di Velletri e hanno avviato le indagini.

Nel corso degli accertamenti sono stati acquisiti "elementi investigativi inconfutabili" a carico dell'uomo che hanno portato ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale. Nei confronti del 42enne il gip del Tribunale di Velletri ha emesso l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Per lui, inoltre, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.