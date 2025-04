video suggerito

Scorta ad Andrea Stroppa dopo l’incendio delle Tesla: il consulente di Musk sotto protezione Ad Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk, è stata assegnata una scorta. Una misura di tutela decisa alcuni giorni fa e giustificata dalle indagini in corso sull’incendio doloso allo stabilimento Tesla avvenuto nella notte del 31 marzo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enza Savarese

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte La Presse

Il principale referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa è stato messo sotto scorta. Ad annunciarlo il quotidiano La Repubblica. La decisione è stata presa in seguito all'episodio incendiario che si è verificato nella notte del 31 marzo nella concessionaria di Tesla in via Serracapriola, a Roma.

Dopo che gli investigatori hanno constatato la natura dolosa del rogo che ha distrutto 17 Tesla, si è innalzato il livello di sicurezza. Da qui le misure di tutela predisposte per Andrea Stroppa.

Il referente di Elon Musk in Italia: chi è Andrea Stroppa

Ex analista informatico, il ragazzo classe 94 è ufficiosamente considerato il referente italiano del miliardario e fondatore di Tesla, Elon Musk, che ha accompagnato il fondatore di SpaceX in vari incontri istituzionali che si sono tenuti in Italia. È proprio la sua vicinanza al magnate delle auto elettriche che ha convinto le autorità ad assegnare una scorta al giovane.

Incendio nella concessionaria di Tesla: le indagini per il rogo doloso

Continuano intanto le indagini della Procura sull'incendio doloso avvenuto allo stabilimento di Tesla. Gli investigatori hanno ritrovato tre dispositivi incendiari in diversi punti strategico del parcheggio che che hanno innescato il rogo nella notte del 31 marzo. Fondamentali per gli agenti della Digos della Questura di Roma le immagini delle videocamere di sorveglianza nella zona, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e localizzare i punti dei tre dispositivi incendiari.

Le critiche al Governo dopo il ddl spazio e le difese di Musk

Sulla questione Stroppa non ha rilasciato al momento dichiarazioni. Il suo ultimo intervento in questione politiche risale alla discussione parlamentare per l'approvazione del ddl spazio.

La proposta degli emendamenti al ddl avanzata da Fratelli d'Italia era stata sottoscritta anche da Pd, M5S, Avs e Azione. Un'alleanza che Stroppa ha definito un tradimento. "Si vuole far passare Starlink e SpaceX per i cattivi. Agli amici di FdI: evitate di chiamarci per conferenze o altro", aveva scritto su X.