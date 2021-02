Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Nova, Andrea Abodi, consigliere di Abi e presidente dell'Istituto di credito sportivo, non avrebbe escluso di candidarsi a sindaco di Roma per il centrodestra. Abodi avrebbe dichiarato all'agenzia di stampa: "Al momento ho ancora bisogno di qualche giorno. Se lo sto considerando? Certamente è'una scelta importante e va valutata bene". Queste parole sembrano in ogni caso confermare l'ipotesi circolata nelle scorse ore e cioè quella di un'offerta di candidatura da parte dei leader del centrodestra all'ex presidente della Lega di Serie B. Secondo i rumors il manager sarebbe stato interpellato in merito nelle scorse settimane e sul suo profilo ci sarebbe l'ok sia da parte della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sia da parte del leader della Lega, Matteo Salvini. In alternativa restano in campo i nomi di Guido Bertolaso o Antonio Tajani. Qualche mese fa Salvini aveva dichiarato esplicitamente che il centrodestra avrebbe molto probabilmente scelto un manager e non un politico di professione per la corsa al Campidoglio. Insomma un profilo più tecnico e meno legati ai partiti. Chiaramente la formazione del nuovo governo Draghi (con la Lega a favore e Fratelli d'Italia contro) potrebbe cambiare qualcosa negli equilibri per le amministrative in primavera. Inoltre Salvini e Meloni si sarebbero accordati per avere l'ultima parola sul candidato a Milano, il primo, e sul candidato a Roma, la seconda. Quindi la scelta spetterebbe alla presidente di Fratelli d'Italia.

Il candidato del centrosinistra

Intanto sul fronte del centrosinistra l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha smentito la possibilità di candidarsi per il Campidoglio e così il Partito democratico sta cercando di convincere l'ex ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Gli scogli da superare in questo senso sono due: Gualtieri potrebbe candidarsi in un'alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle, ma è difficile che la sindaca Raggi, già in campo da mesi, decida di fare un passo indietro. Anche se, occorre sottolineare, la prima cittadina si è mostrata molto favorevole al nascituro governo Draghi e questo potrebbe anche cambiare le carte in tavola. In secondo luogo non è escluso che Gualtieri mantenga il suo incarico nel nuovo esecutivo, cosa che lo escluderebbe, ovviamente, dalla competizione per la conquista di Roma.