Ancora un altro incendio a Roma: a Talenti evacuato un asilo Nato dalle sterpaglie, un altro incendio ha colpito la capitale: a causa del forte fumo e delle fiamme vicine, è stato evacuato un asilo.

A cura di Beatrice Tominic

Si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 giugno 2022, nel quadrante a nord est della città di Roma, a Talenti, in via Matteo Bandello: un altro incendio ha colpito la capitale. Le fiamme si sono originato da alcune sterpaglie, come spesso accade, soprattutto con temperature così alte come quelle di questo periodo estivo. Stavolta, però, a causa del forte fumo scuro, si è reso necessario prendere alcuni provvedimenti a scopo precauzionale, fra i quali evacuare un asilo.

Il fumo e le fiamme, troppo vicine allo stabile, si sarebbero potuti dimostrare pericolosi soprattutto per i piccoli che frequentano la scuola: fortunatamente, invece, non si sono registrate persone coinvolte né intossicate e neppure ferite.

Le origini dell'incendio e l'arrivo dei soccorsi

L'incendio si sarebbe originato da alcune sterpaglie poco distanti da via Matteo Bandello e si sarebbe propagato in breve tempo tanto da rendere necessario il provvedimento precauzionale dei confronti dell'asilo. I vigili del fuoco, una volta allertati, si sono subito precipitato sul luogo in cui hanno avuto origine le fiamme. Arrivati sul posto alle ore 14, per spegnere il rogo hanno impiegato circa un'ora, lasciando la zona soltanto alle ore 15.15 circa.

Incendi a Roma: soltanto oggi sono stati più di 100

Negli ultimi giorni, oltre a quello che ha colpito l'ex discarica di Malagrotta sono molte le azioni da parte dei pompieri. Soltanto oggi, come comunica il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, sono stati registrati più di 100 interventi, la metà dei quali ha riguardato roghi di sterpaglie, boschi e colture. Nella tarda mattinata, inoltre, si è aggiunto il rogo di un autobus Atac che ha preso fuoco mentre stava percorrendo il Grande Raccordo Anulare: non si registrano feriti.