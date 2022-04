Ancora più fondi per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio: finanziati altri 14 siti Saranno in tutto 30 i luoghi della cultura finanziati dalla regione Lazio: ai primi 16 comunicati a gennaio, si aggiungono nuovi 14 siti.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalla pagina Facebook "Regione Lazio"

Sono in tutto 30 i siti culturali, storici e artistici che verranno finanziati grazie a questo ulteriore finanziamento da parte della regione Lazio. Come ha annunciato oggi il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, infatti, verranno finanziate le opere di qualificazione e manutenzione di tutti e 30 i progetti dei luoghi della cultura che sono risultati ammissibili a finanziamento dopo la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la Valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio.

I 30 luoghi da valorizzare

I primi luoghi ad ottenere i finanziamenti dalla regione sono stati comunicati lo scorso gennaio. In totale, su tutto il territorio laziale, in quest'occasione sono stati nominati i primi 16 siti da riqualificare: 2 in provincia di Viterbo, 3 in quella di Roma, 2 in provincia di Latina, 7 nei territori di Frosinone e altri 2 a Rieti.

Oggi, però, con l'aggiunta dell'ulteriore finanziamento, tutti i siti con i requisiti validi saranno sottoposti alle operazioni per la riqualificazione o la manutenzione: "In tutto, dunque, la Regione ha messo in campo, solo per i vincitori del bando 2021, ben 7,6 milioni di euro destinati alla riqualificazione e il recupero di luoghi di grande fascino in ogni provincia del Lazio", ha dichiarato Zingaretti.

I nuovi 14 siti da valorizzare

I nuovi siti che sono finanziati grazie a questo nuovo stanziamento sono 14. In provincia di Frosinone se ne sono aggiunti 2, la Biblioteca comunale "A. Giorgi" di Ferentino e il Museo della zampogna di Villa Latina. Stessa cifra anche a Latina, dove ad essere finanziati sono il Museo Archeologico di Priverno e la Biblioteca comunale "Adriano Olivetti" di Terracina.

Cifra uguale anche per Rieti e Viterbo, dove ad essere finanziati sono tre siti per ogni provinci: a Rieti si tratta del Museo civico archeologico di Magliano Sabina, dell’Area archeologica "Trebula Mutuesca" di Monteleone Sabino e del Castello Orsini di Montenero Sabino, mentre a Viterbo del Castello Baglioni a Graffignano, del Complesso Monumentale “Forte dei Borgia” di Nepi e del Complesso Monumentale della Chiesa di Santa Maria in Forocassio a Vetralla.

Chiude la lista Roma, infine, con il numero più alto di siti, 4: il Complesso archeologico del Barco Borghese di Monte Porzio Catone, il Castello Orsini – Cesi di Sant'Angelo Romano, la Biblioteca comunale e archivio storico di Torrita Tiberina e il Complesso monumentale degli Eremi di San Benedetto e degli antichi acquedotti romani di Vicovaro.