Ancora pioggia a Roma e nel Lazio: allerta gialla per il maltempo mercoledì 24 settembre 2025

Allerta gialla a Roma e nel Lazio mercoledì 24 settembre 2025: pioggia e temporale in tutta la regione, quali sono i territori più colpiti.

Continuano le precipitazioni dopo i temporali che si sono abbattuti sulla capitale fra la giornata di lunedì 22 e martedì 23 settembre 2025. Nelle scorse ore a Roma così come nelle altre province si sono abbattute piogge, con attività elettrica intensa e anche trombe marine sul litorale pontino. Ma le precipitazioni non si esauriscono qui. Il dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un'allerta gialla anche per domani, mercoledì 24 settembre 2025 per criticità idrogeologica per temporali.

Allerta gialla a Roma e nel Lazio: le zone colpite

Secondo quanto annunciato dalle previsioni, tutte le zone della regione Lazio sono coinvolte nell'allerta gialla per temporali. Come mostra la cartina in basso, tutti i territori della regione sono a rischio. Dalla zona A dei bacini costieri del Nord alla B del bacino medio del Tevere, dall'Appenino di Rieti indicato con la lettera C ai bacino di Roma con la D fino a quello dell'Aniene con E, per poi concludere con i territori indicati con la lettera F, dei bacini costieri del Sud e la G, con quello del Liri.

La cartina della regione Lazio con l’allerta gialla.

Come mostra la cartina non sono esclusi neanche i settori appenninici né quelli costieri: attenzione per questi ultimi a possibili mareggiare e trombe marine.

Che tempo fa a Roma e nel Lazio il 24 settembre

Come reso noto nella giornata di ieri, inoltre, le piogge non sono finite neppure per oggi, martedì 23 settembre 2025. Secondo il sito dell'Aeronautica Militare, infatti, la pioggia continua insieme ai temporali per tutta la serata di oggi. Precipitazioni attesa anche nelle ore della notte. Una situazione simile anche nelle altre province dove alle nuvole si affiancano piogge da leggere a intense.