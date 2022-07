Ancora incendi a Roma: fiamme a Castel Romano, nei pressi di Cinecittà World Stando a quanto riportano i vigili del fuoco, le fiamme sono divampate intorno alle 16 di oggi, lunedì 25 luglio.

A cura di Enrico Tata

Vasto incendio di sterpaglie a Castel Romano, nei pressi del parco divertimenti di Cinecittà World. Stando a quanto riportano i vigili del fuoco, le fiamme sono divampate intorno alle 16 di oggi, lunedì 25 luglio, e per questo la sala operativa del comando provinciale ha inviato sul posto due squadre. I pompieri hanno evitato, anche grazie al supporto aereo, che l'incendio coinvolgesse alcuni capannoni industriali in zona e, al momento, la situazione appare sotto controllo. A causa del fumo, il traffico è rimasto rallentato per diverso tempo in tutta la zona, ma in tarda serata è tornato ad essere scorrevole e non si segnalano particolari disagi.

Incendio anche sull'Ardeatina

Un incendio è scoppiato anche sull'Ardeatina, all'altezza dell'incrocio con via Porta Medaglia a Roma. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Dalle ore 14.20, informano i pompieri, quattro squadre di terra e un'autobotte si sono messe al lavoro per spegnere le fiamme. "Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato alle fiamme di dirigersi in direzione del centro abitato", si legge nella nota diffusa dai vigili del fuoco.

Magazzino di casalinghi distrutto dal fuoco a Montecompatri

I vigili del fuoco informano che dalle ore 18 quattro squadre sono intervenute in via Casilina 1100, a Montecompatri, Castelli Romani, per un incendio divampato all'interno di un magazzino di casalinghi. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme, informano i pompieri, sono state quasi completamente estinte e la situazione è sotto controllo.

In basso la fotografia del magazzino di casalinghi gravemente danneggiato dall'incendio.