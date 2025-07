Ancora borseggiatori nella metro a Roma: “Uno di loro si è finto un poliziotto in borghese”

Un borseggiatore si sarebbe finto poliziotto per cercare di salvare l’amica che, colta mentre stava provando a derubare un turista, è stata bloccata dalla folla in metro.

Frame in metropolitana dal video di Welcome to Favelas.

C'è chi non è ancora partito e ogni giorno la usa per recarsi al lavoro. C'è chi è in ferie e, nell'estate romana, non si lascia sfuggire l'idea di passeggiare in centro. E, soprattutto, ci sono centinaia di migliaia di giovani arrivati a Roma per Giubileo dedicato a loro che si trovano a bordo per raggiungere tutti i luoghi di culto e degli eventi: la metropolitana, forse, non è mai stata così piena come in questi giorni di fine luglio.

Nei treni, come ormai accade purtroppo d'abitudine, oltre ai viaggiatori, pendolari e turisti anche i borseggiatori, sempre pronti ad approfittare di un attimo di distrazione per sottrarre ai passeggeri e alle passeggere i loro averi. La più battuta è sempre la linea A della metropolitana, complici anche le fermate che collegano ai maggiori luoghi di interesse (fatta eccezione per il Colosseo e il Circo Massimo) e il Vaticano.

Borseggiatori in metro: "Uno si è finto un poliziotto in borghese"

Con l'aumento della folla di persone all'interno dei convogli, aumenta anche il rischio di essere borseggiati. Ladri e ladre di aggirano furtivi nelle metro e, spesso, quando non vengono bloccati dai malcapitati che si accorgono di loro, riescono anche a scappare con il bottino. Non è questo il caso, secondo quanto mostra un video pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to favelas, di una borseggiatrice bloccata giorni fa da alcuni turisti che l'avevano sorpresa a rubare.

Secondo quanto spiegato nella didascalia, oltre a lei a bordo del convoglio si sarebbe trovato un altro borseggiatore che si sarebbe finto poliziotto in borghese. "Fa finta di chiamare i colleghi, ma alla fermata arriva tutta la banda che picchia quelli che si trovavano sul vagone e liberano la donna", spiegano ancora.

Le reazioni al video: "Roma è una giungla"

Sono molti i commenti, fra l'ironico e soprattutto l'indignato, lasciati sotto al video. C'è chi dice che Roma è diventata una giungla. "Che degrado è diventata questa città", dice qualcuno amaramente. "Sono più tempestive le gang criminali ad intervenire delle forze dell'ordine", è la considerazione che, invece, fa un altro.