roma
video suggerito
video suggerito

Amiche invitate a casa da due uomini e violentate: stupratori condannati a sei anni

La violenza risale allo scorso anno. Le due amiche erano arrivate da Rieti per conoscere un ragazzo, poi lui aveva presentato loro due amici, che le hanno invitate a casa per poi abusare di loro.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Natascia Grbic
34 CONDIVISIONI
Immagine

Due uomini sono stati condannati con l'accusa di aver violentato due ragazze dopo aver finto di volerle ospitare. Si tratta di un 26enne e di un 45enne, che adesso devono scontare sei anni di reclusione per quanto fatto quella notte, risalente al 29 luglio 2024. Le due giovani che li avevano denunciati, erano riuscite a fuggire solo con una scusa: avevano detto ai due aguzzini che dovevano andare in bagno. Sono invece uscite dalla porta e sono corse in strada, chiedendo aiuto. Ricoverate entrambe al Policlinico Casilino, è stata attivata la procedura del codice rosso. Subito dopo i due sono stati arrestati dalla polizia. Il 26enne era ancora all'interno dell'appartamento, mentre il più grande si era rifugiato in un container: voleva provare a fuggire all'estero.

I fatti si sono svolti a Roma la sera del 29 luglio 2024, nel quartiere della Borghesiana. Le due ragazze erano arrivate da Rieti: una delle due doveva incontrare un giovane, e aveva deciso di recarsi all'appuntamento con la sua amica. Mentre stavano chiacchierando, sono arrivati due amici del ragazzo, i due che saranno arrestati ore dopo. Si era fatto tardi, le due amiche non sapevano come tornare a casa, e hanno deciso di accettare l'invito del 26enne a passare la notte da lui: sembrava una persona affidabile, e pensavano di potersi fidare.

"È stato terribile – le parole delle ragazze, che hanno raccontato quelle ore terribili – Quei due hanno iniziato a bere, soprattutto il più grande e volevano fare bere anche noi. Hanno voluto comprare le birre al minimarket, in casa ci riempivano i bicchieri di whisky, ma a noi non andava. All’inizio si scherzava e rideva. Uno di loro ce lo aveva presentato il nostro amico italiano poco prima in strada, ci siamo fidate. Ci hanno ingannate".

Cronaca
34 CONDIVISIONI
Immagine
Derby Lazio-Roma, il piano per la viabilità: quali strade verranno chiuse e dove parcheggiare
1500 agenti in campo per prevenire gli scontri: fari puntati su Flaminio e Ponte Milvio
Derby anticipato alle 12.30 per motivi di sicurezza
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views