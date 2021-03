Ha accoltellato ripetutamente un ragazzo colpendolo alla schiena e facendolo finire in ospedale gravemente ferito. Autrice della violenza una donna di trentatré anni, che i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari. I fatti risalgono alla serata di ieri, giovedì 5 marzo e sono avvenuti nel villaggio Sae in zona Collemagrone, frazione del Comune di Amatrice, nel Reatino. Secondo le informazioni apprese il ragazzo, vedendo due grossi cani lasciati liberi in strada, ha chiesto ai proprietari di metterli in sicurezza, legandoli o comunque chiudendoli, in modo da evitare che potessero rivelarsi un potenziale pericolo per gli altri animali o per gli ignari passanti. Ma la coppia si è rifiutata di dialogare con lui, ne è nata una lite al termine della quale la donna ha afferrato un coltello e si è scagliata contro il ragazzo con cinque fendenti alla schiena. Il giovane ricevuti i colpi si è accasciato al suolo. I soccorritori giunti sul posto dopo la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 lo hanno trovato in una pozza di sangue e lo hanno trasportato con urgenza in al Presidio di Assistenza Socio Sanitaria di Amatrice.

Arrestata la donna e denunciato il compagno

Arrivato al pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso per le ferite d'arma da taglio, poi trasferito all'ospedale di Rieti. Da quanto si apprende fortunatamente le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri di Amatrice e della Compagnia di Cittaducale, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, ascoltando il racconto della vittima. Intervenuti presso l'abitazione della donna, l'hanno arrestata, trovando il coltello utilizzato nell'aggressione, che aveva nascosto all'interno della cassetta del water, mentre il suo compagno è stato denunciato per il reato di favoreggiamento all’Autorità Giudiziari.