Alta velocità e assenza di corsie d'emergenza: la Pontina è la strada più pericolosa del Lazio Secondo l'Istat, che ha analizzato i dati sugli incidenti stradali nel 2022, la Pontina è la strada più pericolosa del Lazio con 210 incidenti e tre decessi.

A cura di Natascia Grbic

La Pontina è la strada più pericolosa del Lazio. Lo ha certificato l'Istituto nazionale di statistica (Istat) tramite un'indagine sul numero degli incidenti nell'anno 2022, in cui si sono verificati 210 sinistri, con tre decessi e 325 persone ferite. Numeri che superano la media delle altre strade nel Lazio e che confermano il triste primato della Pontina, da anni considerata una delle arterie più pericolose d'Italia.

"Mancano corsie di emergenza e piazzole di sosta – hanno dichiarato Armando Valiani, Segretario Regionale UGL Lazio, e Wladymiro Wysocki, Responsabile UGL Lazio per la sicurezza nei luoghi di lavoro – e questo, assieme alla velocità eccessiva che si registra normalmente, accresce il rischio per gli automobilisti".

A causare gli incidenti sulla via Pontina, percorsa ogni giorno da migliaia di pendolari che devono andare al lavoro, sono da una parte i problemi infrastrutturali della strada, con buche e asfalto sconnesso che costituiscono un serio pericolo per i viaggiatori, soprattutto su due ruote. Dall'altra invece c'è l'alta velocità, con molti automobilisti che la percorrono con un'andatura che va ben oltre i limiti imposti dal codice della strada.

"Purtroppo – continua Valiani – ci troviamo ancora una volta costretti, come UGL Lazio, a sollecitare azioni immediate per migliorare la sicurezza stradale sulla Pontina e implementare misure efficaci per ridurre gli infortuni in itinere. La sicurezza dei lavoratori e dei cittadini del Lazio deve essere una priorità assoluta, con particolare attenzione all'importanza strategica di infrastrutture chiave come, appunto, la Pontina".