Allerta neve nel Lazio a partire da oggi, martedì 5 gennaio 2021, e per le successive 18-24 ore. In particolare si prevedono sul Lazio "il persistere di precipitazioni nevose a quote mediamente superiori ai 600-800 metri con apporti al suolo da deboli a moderati specie sui settori appenninici". Per questo Il Centro Funzionale Regionale ha diramato un bollettino con allerta gialla per neve su tutte le zone di allerta del Lazio.