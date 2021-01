La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo sul Lazio per domani, martedì 5 gennaio, e per le successive 24-30 ore. Secondo quanto dichiarato dal dipartimento, a partire da domani mattina potrebbero verificarsi precipitazioni da sparse a diffuse "anche a carattere di rovescio o temporale". I fenomeni saranno accompagnati da "rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Prevista anche neve "a quote mediamente superiori ai 700-900 metri, specie sui settori orientali, con apporti al suolo da deboli a moderati". Il rischio neve è stato valutato dalla Protezione Civile sulle zone dell'Appennino di Rieti, sulla zona dell'Aniene e al Bacino del Liri. La Protezione Civile ha invitato "tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Continua l'ondata di maltempo sul Lazio

Non si ferma l'ondata di maltempo che da qualche giorno ha investito il Lazio. Temporali sono previsti per domani, martedì 5 gennaio, e per i giorni successivi della settimana. Stando alle previsioni meteo, il maltempo non si arresterà fino a domenica: tutta la settimana sarà quindi caratterizzata da acquazzoni, piogge e possibili nevicate per il drastico abbassamento delle temperature. A preoccupare, nella città di Roma, è anche il livello delle acque raggiunto dal Tevere. A causa delle forti piogge l'altezza del fiume ha raggiunto livelli considerevoli: la situazione è sotto controllo, e l'allerta continua a essere di colore giallo. Vigili del Fuoco e Protezione Civile continuano però a essere sul posto per monitorare lo stato del fiume.