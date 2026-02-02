Allerta meteo Roma e Lazio 3 febbraio: torna il maltempo, ci attende almeno una settimana di pioggia

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, martedì 3 febbraio. Dalla serata di oggi una nuova perturbazione atlantica, alimentata da correnti umide e instabili, interesserà il Mediterraneo occidentale e sarà responsabile del peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Nord-Ovest italiano, in estensione domani al resto del Centro-Nord, con precipitazioni che assumeranno carattere nevoso sui settori alpini e prealpini, e fino a bassa quota sul Piemonte meridionale e sull’entroterra ligure. Il Dipartimento della protezione civile ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse. Oltre al Lazio è allerta gialla su alcuni settori di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Sardegna per criticità idrogeologica e idraulica.

Allerta meteo ma niente neve a Roma

Il metereologo di Meteo Expert Flavio Galbiati intervistato da Fanpage.it spiega come la neve non interesserà Roma. "Nevicherà solo sugli Appennini, le perturbazioni che arrivano dall'Atlantico sono accompagnate da venti meriodionali, nel Lazio non farà freddo". Perturbazioni provenienti dall'Atlantico una dietro l'altra e che spiega l'esperto, potrebbero proseguire almeno per un'altra settimana, "ad oggi non si intravede l'arrivo di alcuna perturbazione in grado di riportare stabilità".

Pioggia per almeno una settimana

"La perturbazione che nelle prossime ore porterà nevicate anche a bassa quota sul Piemonte e nell'entroterra ligure scivolerà anche sulle regioni tirreniche domani a partire dalla Toscana ma coinvolgerà anche il Lazio, dove le piogge e i rovesci più forti si attendono domani a fine giornata con un peggiroamento verso sera" spiega Galbiati. Nei prossimi giorni invece è in vista "maltempo da mercoledì con il proseguimento delle piogge e molto vento.

Davanti alle coste laziali un vortice di bassa pressione porterà venti intensi sul litorale con mare mosso. Giovedì breve pausa al maltempo; venerdì nuova perturbazione ancora più intensa sull'Italia e sulle regioni centrali proveniente dalla Spagna, colpirà le regioni tirreniche oltre a gran parte del Nord Italia". Nessuna sorpresa invece sul fronte delle temperature, con venti occidentali o di Scirocco".