Allerta meteo Roma e Lazio 22 ottobre: piogge e temporali in tutta la regione Nella giornata di oggi, venerdì 22 ottobre, è prevista un’allerta meteo di colore giallo che comincerà da questa mattina e proseguirà per le successive 12-18 ore. Previsto maltempo a Roma e in tutto il resto del Lazio, con temporali e piogge in tutte le zone, e conseguenti disagi per i cittadini.

A cura di Redazione Meteo

Oggi, venerdì 22 ottobre, è stato diramato un bollettino di allerta meteo dalla Protezione civile: piogge e temporali si riverseranno sul Lazio per tutta la giornata a partire dalle prime ore di questa mattina. Tutte le strutture e gli organi di competenza sono stati invitati a prendere tutti i provvedimenti necessari onde evitare caos e disagi per i cittadini. L'allerta meteo, rende noto la Protezione Civile, sarà valida da questa mattina fino alle successive 12-18 ore. Nel bollettino si legge che potrebbero verificarsi "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, sui settori meridionali delle province di Frosinone e Latina. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri".

Meteo Roma 22 ottobre, le prime piogge sin dalla mattina

Le prime piogge a Roma cominceranno a cadere sin dalla mattina. Alle 8 inizieranno le prime precipitazioni, che continueranno per tutta la mattinata, mentre nel pomeriggio le condizioni meteo dovrebbero migliorare, e le piogge placarsi. Non si arresterà però l'ondata di maltempo che ha investito la regione, che continuerà anche nei prossimi giorni, con piogge e temporali di carattere sparso più o meno in tutto il Lazio. Le temperature saranno comprese tra 18 e 20 gradi, e anche nei prossimi giorni rimarranno stabili.

Previsioni meteo Lazio, temporali forti a Rieti

Per quanto riguarda le altre province del Lazio, Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone, le condizioni meteo non saranno migliori rispetto a Roma. Qui le temperature saranno comprese tra 17 e 19 gradi, mentre le piogge cominceranno a cadere sin dalla mattina. Le condizioni meteo peggiori saranno quelle di Rieti, dove a partire dalle 17 si verificheranno temporali molto forti.