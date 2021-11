Allerta meteo Roma e Lazio 21 novembre: da stanotte piogge e temporali, rischio disagi Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio da stanotte, domenica 21 novembre, e per le successive 18-24 ore. Previsti in tutta la regione rovesci e temporali.

A cura di Redazione Meteo

Foto di Valeria Ciardulli

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio a partire dalla notte di oggi, domenica 21 novembre, e per le successive 18-24 ore. Lo ha comunicato il Centro funzionale regionale della Protezione civile specificando che "si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali raffiche di vento". L'allerta meteo è stata diramata per criticità idrogeologica per temporali sui bacini costieri Sud e bacino del Liri, bacini costieri Nord e bacini di Roma.

"La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza – continua il bollettino – Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Le piogge cominceranno a cadere stanotte e proseguiranno per tutta la giornata di domani. Non solo: anche nei prossimi giorni della settimana il Lazio sarà invaso da un'ondata di maltempo che durerà diverso tempo. Al momento sembra che pioverà per tutta la settimana, con piogge e temporali molto forti. Le temperature caleranno progressivamente, con le massime che non andranno oltre i 14/15 gradi. Rischio disagi per i cittadini soprattutto dal punto di vista della circolazione stradale, con possibilità di allagamenti nelle strade e conseguenti rallentamenti al traffico.